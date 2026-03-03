मुजफ्फरनगर: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर बेचता था अवैध हथियार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaIsrael Iran Warटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित त्यागी गिरफ्तार, ऑनलाइन बेचता था अवैध हथियार

Muzaffarnagar News: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित त्यागी गिरफ्तार, ऑनलाइन बेचता था अवैध हथियार

Muzaffarnagar News In Hindi: अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंग का सरगना रक्षित त्यागी पश्चिम यूपी के कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी का बेटा है. कुछ साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान अवैध हथियार तस्करी गैंग के सरगना समेत दो बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया है. पुलिस को उनके पास से एक से 4 पिस्टल (32 बोर) 2 तमंचे (315 बोर) जिंदा कारतूस बिना नंबर प्लेट टाटा नेक्सॉन कार बरामद हुई है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

रविवार देर रात थाना मुजफ्फरनगर के संथावली अंडरपास के पास पुलिस की टीम चैकिंग कर रही थी, सभी सामने से एक बिना नंबर वाली कार आते देख पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. 

सोशल मीडिया के ज़रिए अवैध हथियारों की सप्लाई

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रक्षित त्यागी और ऋतिक त्यागी के रूप में हुई है. दोनों आरोपी अवैध रूप से हथियार और असलहा सप्लाई का करते हैं. गैंग का सरगना रक्षित त्यागी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी का बेटा है. एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए युवाओं से संपर्क कर अवैध हथियार सप्लाई करता था. 

आरोपी ने बनाया था युवाओं का नेटवर्क

रक्षित त्यागी के पिता विक्की त्यागी की कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसकी पत्नी मीनू त्यागी भी कई गंभीर मामलों में जेल में बंद बताई जा रही है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी रक्षित त्यागी ने 20 से 30 साल के युवाओं का एक नेटवर्क बनाया गया था, जो वर्चस्व की लड़ाई और फायरिंग के शौक के चलते हथियार खरीदते थे.

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध असलाह का सोर्स मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ा है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में है. आरोपी रक्षित त्यागी पर लगभग 15 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश मुजफ्फरनगर के हैं. मेरठ और देहरादून में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं. पुलिस मोबाइल डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर गैंग के सक्रिय सदस्यों की सूची तैयार कर रही है. 

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: सरकारी विभागों पर 104 करोड़ का भारी बिजली बिल बकाया, UPCL ने जारी की चेतावनी
उत्तराखंड: सरकारी विभागों पर 104 करोड़ का भारी बिजली बिल बकाया, UPCL ने जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित त्यागी गिरफ्तार, ऑनलाइन बेचता था अवैध हथियार
मुजफ्फरनगर: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर बेचता था अवैध हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'
देहरादून: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार
देहरादून: मेडिकल स्टोर या नशे का कारोबार! STF ने 10 हजार से ज्यादा नशीली दवाएं की बरामद, मालिक गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलों को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलों को दिया तोहफा
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
ट्रेंडिंग
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget