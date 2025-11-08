हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: मुरादाबाद में ईरानी दुल्हन का हंगामा, सास पर प्राइवेट वीडियो लीक करने का आरोप

यूपी: मुरादाबाद में ईरानी दुल्हन का हंगामा, सास पर प्राइवेट वीडियो लीक करने का आरोप

Moradabad News: फ़ायजा अपने पति के साथ पहले महिला थाने और फिर एसपी सिटी ऑफिस पहुंचीं. आरोप लगाए और बताया कि सास ने मेरे पति के साथ के कुछ अंतरंग पलों की तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिए हैं.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 08 Nov 2025 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना निवासी यूट्यूबर पंकज कुमार दिवाकर और उनकी ईरानी मूल की पत्नी फ़ाएजे अर्वांदी उर्फ़ फायज़ा ने परिजनों में पर दहेज़ उत्पीड़न और निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. दोनों की डेढ़ साल पहले हिन्दू रीति-रिवाज़ से शादी हुई थी. शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और फायज़ा की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं.

फायज़ा अब पंकज के साथ वापस अपने मुल्क ईरान जाने की बात कर रही है. दोनों यहां ईरानी कैफे और रेस्टोरेंट चला रहे थे. उधर सास ने फायज़ा के आरोपों को गलत ठहराते हुए धमकी और अंग्रेजी में गालियां देने का आरोप लगाया है.

क्या हैं फायज़ा के आरोप ?

लगभग डेढ़ साल पहले मुरादाबाद के यूट्यूबर युवक दिवाकर से लव मैरिज करने वाली ईरान की फ़ायजा ने अपनी ससुरालवालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. फ़ायजा अपने पति के साथ पहले महिला थाने और फिर एसपी सिटी ऑफिस पहुंचीं. यहां उन्होंने अपनी सास, ननदों और ननदोई पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि सास ने मेरे पति के साथ के कुछ अंतरंग पलों की तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिए हैं. वो अब इनके बल पर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही. मुझे ब्लैकमेल कर रही. 

दिवाकर और फ़ायजा ने बताया कि शादी के बाद से ही दिवाकर की मां विदेशी बहू लाने से नाराज़ थीं और अपनी तीन शादी शुदा बेटियों के कहने पर लगातार वह फ़ायजा का उत्पीरण कर रही थीं. जब घर में दिवाकर और फायज़ा का पुराना मोबाईल चुरा लिया गया, जिसमे दोनों के बेहद निजी वीडियो और चैट थे. फिर एक दिन दिवाकर की मां ने एक लड़की से फायज़ा के कम कपड़ो में वीडियो बनवा लिए और चोरी-छिपे आपत्तिजनक तस्वीरें खींच कर उसे व्हाट्स अप के ज़रिये रिश्तेदारों में वायरल कर दिए, तो दिवाकर से रहा नहीं गया और उसने फायज़ा के साथ पुलिस में जाकर शिकायत दे दी. जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है.

दहेज़ को लेकर ताना देने के आरोप

एसएसपी मुरादाबाद को दी शिकायत में फायज़ा ने कहा है कि मुझे सास कुंता देवी, ननदें सोनी दिवाकर, रेनु दिवाकर, अलका दिवाकर और ननदोई उमाशंकर आशीष प्रताड़ित करते हैं. ये लोग मुझे बार-बार ताने देते हैं कि तू अपने बाप के घर से क्या लाई है? सास ने चोरी-छिपे मेरी प्राइवेट तस्वीरें क्लिक कीं और सास ने इन तस्वीरों को वॉट्सऐप स्टेटस पर लगा दिया. इससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची. मुझे गहरी मानसिक पीड़ा हुई. सास के पास मेरे पति का एक पुराना मोबाइल फोन है, जिसमें मेरी और मेरे पति की कुछ प्राइवेट तस्वीरें हैं. सास ने इस फोन को कहीं छिपा लिया है. मुझे डर है कि हमें ब्लैकमेल और बदनाम करने की मंशा से इस फोन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

फायज़ा ने कहा कि मेरी सास ने अपने भाइयों और बेटियों से भी मुझे धमकियां दिलवाईं. ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं. इसलिए मुझे और मेरे पति को हमेशा डर लगा रहता है. हमारे अंदर असुरक्षा की भावना रहती है. इन लोगों ने मेरे पति को भी धमकाया है.

वापस ईरान जाने को तैयार

ईरानी फायज़ा ने पति के साथ मिलकर मुरादाबाद में एक कैफे शुरू किया था. ससुराल से रिश्तों में अनबन के बीच फायज़ा अपने पति पंकज दिवाकर को साथ लेकर अब ईरान लौटने की तैयारियों में है. दोनों पति पत्नी का कहना है कि अब वह ईरान चले जायेंगे. जहां फायज़ा को उसकी सरकारी टीचर की नौकरी दोबारा मिल जाएगी और दिवाकर वहां भारतीय व्यंजनों का होटल खोल लेंगे. 

सास ने गालियां देने का आरोप लगाया

बहू के आरोपों पर सास कुंता देवी ने भी सफाई दी है, उनका कहना है कि बेटे की ईरानी दुल्हन आए दिन उनके साथ मारपीट करती है. अंग्रेजी में गालियां देती है. कुंता देवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि बहू हमारे पैतृक मकान को बिकवाकर बेटे को ईरान ले जाना चाहती है. मकान बेचकर दे दूंगी, तो मेरा बुढ़ापा कहां कटेगा? बस इसी बात का झगड़ा है. मैं बेटे को ईरान आने-आने के लिए पहले ही दो बार में करीब 7 लाख रुपए दे चुकी हूं. अब मेरे पास और पैसा नहीं है.

वहीं इन आरोपों पर दिवाकर और फायज़ा का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं. दिवाकर बताते हैं की ईरान जाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी से पैसे जमा किए थे और बाद में ईरान में फायज़ा के पिता ने उन्हें पैसे से मदद की थी. मां को तीनों बहने बरगला कर उसका मकान हड़पना चाहती हैं.

दोनों पक्षों को समझाया गया  

इस मामले में मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि शिकायत पर दोनों पक्षों को बुला कर समझा दिया गया है. और फायज़ा की सुरक्षा के लिए महिला थाने की इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है. अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जांच कर वैधानिक कार्यवाही करेंगे.   

Published at : 08 Nov 2025 08:58 AM (IST)
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
अक्षय कुमार ने 'गरम मसाला' में काटा था जॉन अब्राहम का रोल? फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने किया खुलासा
सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
अक्षय कुमार ने 'गरम मसाला' में काटा था जॉन अब्राहम का रोल? फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने किया खुलासा
सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
दिल्ली में किसने बनवाया था जहाज महल, क्यों रखा गया था यह नाम?
मेंटल स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं दूर? ये तरीके हैं बेहद कारगर
मां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
