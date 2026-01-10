उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा तहसील में प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहां तहसीलदार प्रवीण कुमार बीजेपी नेता की गाड़ी में बैठकर चेकिंग कर रहे हैं. बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी में बैठे तहसीलदार का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया है. डीएम अनुज कुमार ने नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही. फिलहाल मामले की जांच बैठा दी गयी है.

तहसीलदार बीजेपी झंडा लगी स्कॉर्पियो गाड़ी से ठाकुरद्वारा के तिकोनिया पार्क के पास खनन के डंपरों की जांच कर रहे थे. इस बीच किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. फ़िलहाल इसके बाद प्रशसनिक अधिकारियों और नेताओं के भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

ठाकुरद्वारा के तहसीलदार प्रवीण कुमार भाजपा का झंडा लगी काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर नो एंट्री में आने वाले खनन के डंपरों की चैकिंग कर रहे हैं. ये कार भाजपा के संभावित जिला पंचायत सदस्य चुनाव के प्रत्याशी और इकराम चौधरी की बताई जा रही है. जिस पर पीछे चुनाव प्रचार का बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है. स्कॉर्पियो कार का नंबर है UP 23 AD 1202 और इस में बैठ कर सरकारी ड्यूटी अंजाम दे रहे तहसीलदार का नाम है प्रवीण कुमार. वीडियो बनाने वाले ने जब इन से पूछा कि बड़े दिनों बाद दिखाई दिए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गयी और बोले हम तो रोज़ चैकिंग कर रहे हैं.

अब घटना का यह वीडियो वायरल हो रहा है. लोग पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल की गाड़ी में बैठ कर वाहनों का चालान काटना तहसीलदार साहब का कैसे उचित हो सकता है. बताया जा रहा है कि इस दौरान तहसीलदार साहब ने दो डंपरों के चालान भी काटे. वीडियो मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके के मुरादाबाद कांशीपुर रोड पर तिकोनिया पार्क के पास का है जहां भाजपा का झंडा लगी कार में बैठ कर तहसीलदार सरकारी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे. तहसीलदार और भाजपा नेता की यारी ने जिला प्रशासन और सरकार दोनो की किकिरी करा दी. वीडियो बुधवार का बताया जा रहा हैहालांकि एबीपी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वेतन रोका जांच शुरू

जिला अधिकारी मुरादाबाद अनुज कुमार ने बताया कि तहसीलदार के इस कृत्य के बारे में जानकारी होने पर उनके खिलाफ तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और उनका वेतन रोक दिया गया है. मामले का संज्ञान लिया गया है जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी.