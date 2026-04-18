'जिस झंडे ने आपको पहचान दी...', सपा का झंडा जलाने के बाद अपर्णा यादव पर भड़के अरविंद सिंह गोप

महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इसी बीच लखनऊ में भाजपा नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव द्वारा समाजवादी पार्टी का झंडा और अखिलेश यादव की तस्वीर जलाने की घटना ने विवाद को और भड़का दिया है. इस मुद्दे पर अब बाराबंकी में भी सियासी माहौल गरमा गया है.

बाराबंकी में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र का अपमान है.

गोप ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले से ही यह पूरी योजना बनाई थी. उनका कहना है कि सरकार को मालूम था कि उनके पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, फिर भी सिर्फ दिखावे के लिए बिल पेश किया गया.

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गोप ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे ही बिल गिरा, भाजपा नेता पहले से तैयार होकर तख्ती और बैनर लेकर बाहर आ गए. इससे साफ है कि यह सब सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था.

उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने भाजपा पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया.

झंडा जलाने पर सख्त नाराजगी

अपर्णा यादव द्वारा सपा का झंडा जलाने को लेकर गोप ने कड़े शब्दों में विरोध जताया. उन्होंने कहा कि सपा का लाल झंडा गरीब, किसान और नौजवान की पहचान है.

उन्होंने कहा कि जिस झंडे ने आपको पहचान दी उसे जलाना आपके स्तर को दर्शाता है. यह सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की विरासत का प्रतीक है. ऐसे में इसका अपमान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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कार्रवाई की मांग, सियासत तेज

गोप ने मांग की है कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना गलत है.

इस पूरे विवाद के बाद बाराबंकी सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है. सपा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए साफ कर दिया है कि जनता ही इसका जवाब देगी.