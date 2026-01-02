बीजेपी के मंत्री की मीटिंग में आया हार्ट अटैक, विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का हुआ निधन

बरेली जिले के फरीदपुर (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार दोपहर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. पार्टी और परिवार के लोगों ने यह जानकारी दी. डॉ श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल थे. उन्होंने बृहस्पतिवार को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था.

एक पार्टी कार्यकर्ता ने बताया कि सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री एक बैठक ले रहे थे, जिसमें विधायक श्याम बिहारी लाल भी शामिल थे. कार्यकर्ता के अनुसार दोपहर करीब सवा दो बजे अचानक श्याम बिहारी लाल की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें उनके सहयोगियों ने तत्काल मेडिसिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनको वेंटिलेटर पर रखा गया. उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और करीब तीन बजे मौत हो गई.

विधायक के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. योगी ने “एक्स” पोस्ट किया,“जनपद बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. उनके प्रति मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है.”

मुख्यमंत्री ने लिखा, “मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.’’

फरीदपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीते

डॉ. श्याम बिहारी लाल बरेली में सुरक्षित फरीदपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे. उनके परिवार में पत्नी मंजू लता, एक बेटा और दो बेटियां हैं. बरेली में मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विमल भारद्धाज ने बताया, “श्याम बिहारी लाल को लाया गया तब उनका बीपी पल्स नहीं चल रहा था. हम लोगों ने सीपीआर दिया. करीब एक घंटा इलाज चला. हम उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका.”

2017 में पहली बार विधानसभा पहुंचे

श्यामबिहारी लाल का जन्म एक जनवरी 1966 को हुआ था. उन्होंने एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय से इतिहास में पी.एच.डी. की थी. वह रोहिलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे. वह भारतीय जनता पार्टी से 2017 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे.

