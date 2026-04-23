हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिर्जापुर: भीषण सड़क हादसे में जिंदा जलकर मरे 11 लोग! CM योगी ने किया सहायता राशि का ऐलान

मिर्जापुर: भीषण सड़क हादसे में जिंदा जलकर मरे 11 लोग! CM योगी ने किया सहायता राशि का ऐलान

Mirzapur News In Hindi: मिर्जापुर NH-135 पर भीषण सड़क हादसे में चार वाहनों की टक्कर के बाद बोलेरो में आग लग गई. 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मऊगंज-मिर्जापुर मार्ग पर बुधवार (22 अप्रैल) रात ऐसा भीषण हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया. NH-135 की ड्रामनगंज घाटी में तेज रफ्तार और ब्रेक फेल ट्रक ने मौत का ऐसा खेल खेला कि कुछ ही पलों में चार वाहन आपस में टकरा गए और एक बोलेरो धू-धू कर जल उठी.

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा ट्रक ढलान पर अचानक बेकाबू हो गया. उसने सामने चल रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मारी और उसे आगे गिट्टी से भरे ट्रक में दे मारा. इसी दौरान पीछे से आ रहा एक और ट्रक भी टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो देखते ही देखते आग का गोला बन गई.

सड़क दुर्घटना में 9 जिंदा जले और 11 की मौत

मैहर से दर्शन कर बेलोरो वाहन से वापस लौट रहा परिवार इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया जिसमें 09 लोग जिंदा जल गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. वहीं एक कार सवार और एक ट्रक चालक की भी मौत हो गई. कुल 11 मौतों ने पूरे इलाके में मातम फैला दिया है. चीख-पुकार और आग की लपटों के बीच लोग मदद को दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका.

ये भी पढ़िए- गोरखपुर के इन इलाकों में बिछेगा सड़कों का जाल, खत्म होगा जाम, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी तस्वीर

राहत-बचाव में आई भारी मुश्किल

पुलिस के अनुसार बोलेरो सवार सभी लोग प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के हाटा गांव के निवासी थे और मैहर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. फिलहाल पुलिस शवों की पहचान और हादसे की जांच में जुटी हुई है. यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है. क्या सड़कों पर सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा और घायलों को 50 हजार रुपये सहायता राशि जारी की जाएगी.

ये भी पढ़िए- 'नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी...', मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर सपा सांसद का बड़ा बयान

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Mirzapur News ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अच्छा होता गलती की माफी मांग लेते..', अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, आगे के लिए दी सलाह
'अच्छा होता गलती की माफी मांग लेते', अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, आगे के लिए दी सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिर्जापुर: भीषण सड़क हादसे में जिंदा जलकर मरे 11 लोग! CM योगी ने किया सहायता राशि का ऐलान
मिर्जापुर: भीषण सड़क हादसे में जिंदा जलकर मरे 11 लोग! CM योगी ने किया सहायता राशि का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ मेयर सुषमा खर्कवाल ने विवादित बयान के आरोपों के बीच अखिलेश यादव को बताया भाई, कहा- मैं सैनिक की पत्नी हूं...
सुषमा खर्कवाल ने विवादित बयान के आरोपों के बीच अखिलेश को बताया भाई, कहा- मैं सैनिक की पत्नी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2027 में बनी सपा की सरकार तो भतीजे से कौन सा विभाग मांगेंगे शिवपाल? चाचा ने साफ कर दी तस्वीर
2027 में बनी सपा की सरकार तो भतीजे से कौन सा विभाग मांगेंगे शिवपाल? चाचा ने साफ कर दी तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
हेल्थ
Diabetes Eye Problems: शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget