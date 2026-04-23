मिर्जापुर: भीषण सड़क हादसे में जिंदा जलकर मरे 11 लोग! CM योगी ने किया सहायता राशि का ऐलान

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मऊगंज-मिर्जापुर मार्ग पर बुधवार (22 अप्रैल) रात ऐसा भीषण हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया. NH-135 की ड्रामनगंज घाटी में तेज रफ्तार और ब्रेक फेल ट्रक ने मौत का ऐसा खेल खेला कि कुछ ही पलों में चार वाहन आपस में टकरा गए और एक बोलेरो धू-धू कर जल उठी.

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा ट्रक ढलान पर अचानक बेकाबू हो गया. उसने सामने चल रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मारी और उसे आगे गिट्टी से भरे ट्रक में दे मारा. इसी दौरान पीछे से आ रहा एक और ट्रक भी टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो देखते ही देखते आग का गोला बन गई.

सड़क दुर्घटना में 9 जिंदा जले और 11 की मौत

मैहर से दर्शन कर बेलोरो वाहन से वापस लौट रहा परिवार इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया जिसमें 09 लोग जिंदा जल गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. वहीं एक कार सवार और एक ट्रक चालक की भी मौत हो गई. कुल 11 मौतों ने पूरे इलाके में मातम फैला दिया है. चीख-पुकार और आग की लपटों के बीच लोग मदद को दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका.

ये भी पढ़िए- गोरखपुर के इन इलाकों में बिछेगा सड़कों का जाल, खत्म होगा जाम, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी तस्वीर

राहत-बचाव में आई भारी मुश्किल

पुलिस के अनुसार बोलेरो सवार सभी लोग प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के हाटा गांव के निवासी थे और मैहर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. फिलहाल पुलिस शवों की पहचान और हादसे की जांच में जुटी हुई है. यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है. क्या सड़कों पर सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा और घायलों को 50 हजार रुपये सहायता राशि जारी की जाएगी.

ये भी पढ़िए- 'नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी...', मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर सपा सांसद का बड़ा बयान