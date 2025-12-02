मेरठ के रुहासा गांव में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, पुलिस के सामने लाठी-डंडे चले

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के रुहासा गांव में सोमवार को स्कूल बस चालक और टेंपो चालक के बीच रास्ते को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया. पहले दोनों चालकों के बीच कहासुनी हुई, फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया. स्थिति को संभालने के लिए डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ बढ़ते ही दोनों पक्षों के लोग फिर आमने-सामने आ गए.

पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों गुट एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से टूट पड़े. अचानक भड़की इस हिंसक झड़प में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तत्काल सीएचसी दौराला भेजा गया.

वीडियो वायरल और सोशल मीडिया पर तहलका

जानकारी के अनुसार, विवाद के बाद डायल-112 टीम दोनों चालकों को इलाज के लिए ले जा रही थी, तभी गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों के बीच दोबारा मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान गाली-गलौज और लाठी-डंडे चलने के दृश्य कैमरे में कैद हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी बीच-बचाव करते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही झगड़ते नजर आ रहे हैं.

पुलिस कार्रवाई और जांच

सूचना मिलते ही दौराला थाना पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो में दिख रहे हमलावरों की पहचान की जा रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.