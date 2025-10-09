मेरठ मर्डर केस का वांटेड आरोपी हमजा एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, प्यार के लिए की दोस्त की हत्या

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के चर्चित मर्डर केस के वांटेड आरोपी हमज़ा को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस टीम ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है. जॉइंट सीपी क्राइम ब्रांच सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को मेरठ के लोहिया नगर इलाके में आदिल नाम के युवक की उसके दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी.

आदिल को उसके घर से उठाकर पास के जंगल में ले जाया गया था, जहां उस पर करीब से तीन गोलियां मारी गईं. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पूरी वारदात का 12 सेकंड का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इस मामले में हमजा को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया था, जो वारदात के बाद से फरार था. 8 और 9 अक्टूबर की रात को क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि फरार आरोपी हमजा दिल्ली के रोहिणी इलाके में आने वाला है.

इसी सूचना के बाद एक टीम बनाई गई और रात करीब 12 बजे पुलिस ने हमजा को DDA जल बोर्ड बिल्डिंग, रोहिणी के पास स्कूटी पर आते देखा. पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली हमज़ा के पैर में लगी. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस जांच में पता चला कि जिस स्कूटी पर हमजा भाग रहा था वो दिल्ली के रानी बाग से चोरी की गई थी.

इंटरोगेशन में हमजा ने माना कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आदिल की हत्या की थी. पूछताछ में हमजा ने बताया कि वो और मरने वाला आदिल दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे. हमजा आदिल को रास्ते से हटाना चाहता था इसलिए उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर आदिल की हत्या कर दी. हत्या के इस सनसनीखेज मामले में एक आरोपी को मेरठ पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी बचे एक आरोपी की तलाश जारी है. उसने ये भी बताया कि साल 2024 में उसने एक वासी नाम के युवक पर भी फायरिंग की थी, जिसमें वो घायल हो गया था. हमजा पर यूपी में पहले से दो हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं.