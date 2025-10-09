फिरोजाबाद: 2 करोड़ की लूट में शामिल दो सिपाही गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पुलिस एनकाउंटर में ढेर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद: 2 करोड़ की लूट में शामिल दो सिपाही गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पुलिस एनकाउंटर में ढेर

Firozabad News: फिरोजाबाद में वैन से 2 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने दो सिपाहियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया. इस वारदात में मास्टरमाइंड पहले ही ढेर किया जा चुका है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Oct 2025 03:23 PM (IST)
फिरोजाबाद में वैन से दो करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है चौंकाने वाली बात यह है कि, इस लूटकांड में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं । इस मामले में पुलिस ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की थी और 24 घंटे के भीतर ही बुधवार को दूसरे सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया. 

आरोपी पुलिसकर्मी आगरा जिले की पुलिस लाइन में तैनात है. वारदात में शामिल 8 बदमाश अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मास्टरमाइंड को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था. अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अनुज चौधरी ने बताया कि जांच में 2 पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता उजागर हुई थी. 

सिपाहियों ने बदमाशों से की थी डील

दोनों पुलिसकर्मियों को पहले से ही वारदात की जानकारी थी. दोनों ने बदमाशों को पुलिस कार्रवाई की जानकारी देने की डील की थी. दोनों ने दिल्ली जाकर बदमाशों से पैसे लिए थे. सिपाही अंकुर प्रताप सिंह को नेशनल हाईवे स्थित रूपसपुर ग्राम के समीप एक ढाबे से मंगलवार को पकड़ लिया गया था. 

जबकि दूसरे आरक्षी मनोज को भी बुधवार को बिलटीगढ़ अंडरपास से गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से 5-5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अनुज चौधरी के मुताबिक फिरोजाबाद में मक्खनपुर थाना क्षेत्र में ग्राम घुनपई के पास गुजरात की जीके कंपनी के वैन से 30 सितंबर को दो करोड़ रुपये लूट लिए गए थे. वैन में कैश लेकर चालक कहीं जा रहा था. इस दौरान बदमाशों ने चालक पर हमला कर दिया था.

एएसपी अनुज चौधरी ने दी जानकारी

अपर पुलिस अधीक्षक देहात ने बताया कि पुलिस ने इस घटना में शामिल नरेश पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी, निवासी अरनी, थाना खैर, अलीगढ़, तुषार पुत्र राजकुमार निवासी मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत पुत्र मोहन सिंह निवासी ओम नगर खैर अलीगढ़, अक्षय पुत्र जयप्रकाश निवासी गाजीपुर दिल्ली, आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी जैतपुर आगरा को गिरफ्तार किया था.

पुलिस के अनुसार, एक करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद की जा चुकी है. बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वारदात के मास्टरमाइंड नरेश को लेकर घटनास्थल पर जा रही थी, इस दौरान पेट दर्द का बहाना बनाकर वह फरार हो गया था. 

5 अक्टूबर को पुलिस ने नरेश को एनकाउंटर में मार गिराया था. उस पर पचास हजार रुपये का इनाम था. कार्रवाई के दौरान एएसपी देहात अनुज चौधरी के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगने से वह बाल-बाल बचे. एक एसएचओ बदमाश की गोली लगने से घायल हो गए थे.

Input By : रंजीत गुप्ता
Published at : 09 Oct 2025 03:23 PM (IST)
UP NEWS Firozabad News UP Police CRIME NEWS
