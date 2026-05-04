उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय किशोर आकिल की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई. यह घटना पिल्लोखड़ी पुल के पास स्थित एक निजी स्विमिंग पूल की है, जो कथित रूप से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

इस घटना ने स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर बिना मानकों के स्विमिंग पूल चल कैसे रहा था ? इसका जबाब अभी तक नहीं मिला है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच कर कार्रवाई की जाएगी. फ़िलहाल लापरवाही के चलते एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है.

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क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के अनुसार, तारापुरी आरा मशीन वाली गली निवासी युसूफ उर्फ लाल का बेटा आकिल रविवार शाम घर से बिना बताए निकल गया और पास के स्विमिंग पूल तक पहुंच गया. इसी दौरान वह पूल में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. काफी देर तक जब वह पानी से बाहर नहीं आया तो पूल संचालक वसीम ने अंदर जाकर देखा, जहां बच्चा पानी में डूबा मिला. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पूल संचालक हिरासत में

आनन-फानन में आकिल को हापुड़ रोड स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पूल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पूल में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. बताया गया है कि आकिल मानसिक रूप से दिव्यांग था. उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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