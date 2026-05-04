अंबेडकर में 4 बच्चों के हत्याकांड में बड़ा मोड़, आरोपी मां का शव 100 मीटर दूर ोमिला, जांच तेज

अम्बेडकरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चार मासूम भाई-बहनों की हत्या के केस में बड़ा मोड़ आ गया है. जिस मां को अब तक हत्यारोपी माना जा रहा था, उसका शव घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर नाले के किनारे मिला है. इस खुलासे के बाद पूरा मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है.

वहीं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि इतने पास शव होने के बावजूद उसे खोजने में 24 घंटे से ज्यादा समय लग गया. अब तक मां को आरोपी मानकर चल रही जांच अब नए एंगल से आगे बढ़ाई जा रही है.

घटना से 100 मीटर दूरी पर मिला मां का शव

अम्बेडकरनगर के अकबरपुर कोतवाली के मुरादाबाद मोहल्ले में कल एक मकान में 4 सगे भाई बहनों का शव मिला था. चारों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी. चारों का शव एक ही बेड पर मिला था, चेहरे पर हथौड़े या ईंट से वार कर कुचलने और गले पर काटे जाने का निशान मिला था. मौके से मां गायब थी जबकि पिता सऊदी अरब रहता है और पिछले 4 वर्षों से वापस नहीं आया है. प्रथम दृष्टया मां को हत्यारोपी मानकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही थी कि आज 24 घंटे बाद आरोपी मां का शव घटना स्थल से 100 मीटर दूर पर नाले के किनारे पाया गया. मां का शव मिलने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस के जांच का दायरा बढ़ गया है. अब तक मां को हत्यारिन मान का जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन अब महिला की मौत के कारणों की भी जांच शुरू हो गयी है.

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अब नए एंगल से जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, अब पुलिस नए एंगल से जांच शुरु की है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी उठाया है और पूछताछ कर रही है. पूरा मामला रहस्यमय हो गया है. बच्चों की हत्या कौन किया और महिला की मौत कैसे हुई. इस पर अब पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ बोलने को कह रही है. फिलहाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे है. बिना महिला के बारे में कोई सूचना मिले ही उसे हत्या आरोपी मान लिया. 100 मीटर की दूरी पर मिले शव को खोजने में उसे 24 घंटे लग गए.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा हत्या का खुलासा

हलांकि पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में बताया कि कल सूचना मिली थी कि एक महिला द्वारा अपने चार बच्चों की हत्या कर दिया और वह घर से भाग गई है. इस पर घटना स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल की गई थी. 4 बच्चों का शव मिला था, जिसकी खोजबीन के लिए चार टीम में गठित की गई थी. पुलिस टीम आज सीसीटीवी कैमरे कंगाल रहे थे. तभी उसे नल पर महिला का शो मिला महिला की फोटो उसके पति के पास भेज कर कंफर्म कराया गया. पति ने कंफर्म किया की शव उसकी पत्नी का है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि महिला की मौत कैसे हुई.

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