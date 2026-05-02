मऊ में इश्क की जिद बनी जानलेवा, प्रेमी से शादी की मांग पर मोबाइल टॉवर पर चढ़ी युवती

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी तहसील क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी एक युवती शनिवार की सुबह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और घंटों तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी के शादी के आश्वासन पर युवती सुरक्षित नीचे उतरी.

मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मझवारा इलाके के लखनी मुबारकपुर गांव में शनिवार (2 मई) की अल सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. बताया जा रहा है कि मानिकपुर गांव निवासी युवती का लंबे समय से लखनी मुबारकपुर के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे.

प्रेमी के परिजनों की असहमति से नाराज युवती घर से निकलकर गांव के पास छोटी नहर किनारे लगे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गई. सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की नजर जब युवती पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी.

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पुलिस के समझाने पर भी मांग पर अडिग रही युवती

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम और कोतवाली पुलिस ने युवती को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अडिग रही. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती के प्रेमी को मौके पर बुलाया. घंटों की मशक्कत के बाद प्रेमी द्वारा शादी का आश्वासन देने पर युवती टॉवर से नीचे उतरी.

पुलिस की मौजूदगी में युवती के सकुशल नीचे आने के बाद कोतवाली ले आई, दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है. क्षेत्राधिकारी घोसी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि युवती को सकुशल टॉवर से नीचे उतार लिया गया है. दोनों पक्षों से वार्ता कर मामले का शांतिपूर्ण निस्तारण कराया जाएगा.

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