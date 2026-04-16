मथुरा: वृंदावन नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, आज यमुना से एक और शव बरामद, अब तक 16 की मौत

मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. गुरुवार सुबह एक और व्यक्ति का शव एनडीआरएफ ने यमुना नदी से निकाला गया है. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस हादसे में मारे गए 16 में से 15 लोग पंजाब और एक हरियाणा का निवासी था.

अब तक इस हादसे में 15 लोगों के शव पहले ही यमुना से निकालकर प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए थे. आज सुबह भी एनडीआरएफ को एक शव यमुना नदी से बरामद हुआ है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

10 अप्रैल को यमुना नदी में पलट गई थी नाव

वृंदावन में ये हादसा दस अप्रैल को हुआ था, जब पंजाब से आए तीर्थयात्री नाव से जुगल घाट से देवराहा बाबा घाट की ओर जा रहे थे, ये नाव कुछ ही दूरी तय कर पाई थी, तभी तेज हवाओं की वजह से नाव पीपा पुल से टकराकर असंतुलित हो गई और यमुना नदी में पलट गई थी.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त नाव में 32 लोग सवार थे. इस हादसे के सूचना मिलने के बाद से ही स्थानीय गोताखोरों और मदद से बचाव अभियान चलाया गया. इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल हो गए थे जबकि 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था.

मथुरा जिला प्रशासन की ओर से इस हादसे की जाँच के लिए बीते सप्ताह ही मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए थे. इसके लिए जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार वर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी है. प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर घटना से संबंधित जानकारी देने का अनुरोध किया गया है.

घटना से संबंधित लोग लिखित या मौखिक रूप से अपना बयान 23 अप्रैल सुबह दस बजे से शाम पाँच बजे तक दर्ज करा सकते हैं.

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