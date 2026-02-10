यूपी STF का बड़ा एक्शन, मिलावटी पेट्रोल और डीजल बेचने वाले गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उत्तर प्रदेश को मिलावटी पेट्रोल और डीजल बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. एसटीएफ ने इस गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग बिना अनुमति के पेट्रोल पंप खोलकर मिलावटी और रासायनिक मिश्रित पेट्रोल-डीजल बेच रहे हैं. इससे न केवल सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था, बल्कि आम लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही थीं.

सूचना के आधार पर शुरू की जांच

इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ नोएडा और गौतमबुद्धनगर की टीम ने फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और आसपास के जिलों में जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि ग्राम सलेमपुर, थाना कुरावली (मैनपुरी) में एक अवैध पेट्रोल पंप चलाया जा रहा है. जिसके बाद टीम ने मौके से दो लोगो को गिरफ्तार किया.

एसटीएफ ने गिरफ्तार किए 2 आरोपी

एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फिरोजाबाद निवासी राधे श्याम (उम्र लगभग 52 वर्ष) और मैनपुरी निवासी अंकित यादव का नाम शामिल है. दोनों को सोमवार (9 फरवरी) की रात करीब 8:30 बजे मौके से गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों के पास से एसटीएफ ने 2 मोबाइल फोन, कूटरचित आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और पैन कार्ड, 4400 रुपये नकद, पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े फर्जी दस्तावेज और LOI, करीब 4 हजार लीटर पेट्रोल और 4 हजार लीटर से ज्यादा डीजल बरामद किया है. एसटीएफ ने मौके पर मौजूद अवैध पेट्रोल पंप को सील कर दिया है.

पूछताछ में आरोपियों ने किया ये खुलासा

पूछताछ में राधे श्याम ने बताया कि उसने वर्ष 2018 से फर्जी कंपनियों के नाम पर पेट्रोल पंप लगाने का काम शुरू किया था. वह लोगों से पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर फर्जी अनुमति और कागजात बनवाकर पैसे वसूलता था. अब तक वह कई जिलों में दर्जनों लोगों को फर्जी LOI जारी कर चुका है.

वहीं, अंकित यादव ने बताया कि उसका पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल के नाम पर दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में वहां रासायनिक मिश्रित और अपमिश्रित पेट्रोल-डीजल बेचा जा रहा था. इसके लिए वह अलग-अलग राज्यों से केमिकल मंगवाता था.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

इस पूरे मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. एसटीएफ का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती है.