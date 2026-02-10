उत्तराखंड में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर, पुलिस-CBI बनकर वरिष्ठ नागरिकों को बनाया शिकार, पुलिस अलर्ट

उत्तराखंड में साइबर ठगी अब आम लोगों के जीवन का जंजाल बनती जा रही है. खासतौर पर वरिष्ठ नागरिक साइबर ठगों के आसान शिकार बन रहे हैं. ठग 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर बुजुर्गों को डराते हैं और उनसे मोटी रकम हड़प लेते हैं.

साइबर ठग वरिष्ठ नागरिकों को फोन कॉल के जरिए करते हैं प्रताड़ित

साइबर अपराधी फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को यह कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि उनके खिलाफ किसी गंभीर अपराध में मामला दर्ज है और तत्काल कार्रवाई न करने पर गिरफ्तारी हो सकती है. इस डर के माहौल में कई बुजुर्ग अपनी जमा-पूंजी ठगों के खातों में ट्रांसफर कर देते हैं. इस मानसिक दबाव के कारण कई वरिष्ठ नागरिक तनाव और अवसाद तक की स्थिति में पहुंच गए हैं.

चिंताजनक बात यह है कि जागरूकता अभियानों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कमी नहीं आ रही है. देहरादून में जनवरी 2026 के दौरान साइबर ठगी के 18 मामले सामने आए, जिनमें करीब 80 प्रतिशत पीड़ित वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. खासतौर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों को ठग अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे तकनीक से कम परिचित होते हैं.

सीनियर सिटीजन सेल और सभी थाने अलर्ट मोड पर

साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सीनियर सिटीजन सेल और सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. पुलिस द्वारा घर-घर जाकर और फोन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीके भी बताए जाएंगे.

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती और न ही इस तरह पैसे मांगती है. यदि किसी को ऐसा कॉल आए तो घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचना दें. पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल की जानकारी तुरंत साझा करने की अपील की है.