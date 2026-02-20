महोबा जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रक मालिक ने एआरटीओ कार्यालय में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान ट्रक का चालान कटने से वह नाराज था.

जानकारी के मुताबिक कबरई-कुन्हेटा मार्ग पर प्रवर्तन एआरटीओ दयाशंकर अपनी टीम के साथ वाहनों की सघन जांच कर रहे थे. इसी दौरान ट्रक संख्या UP95 T 4680 को रोका गया. जांच में सामने आया कि ट्रक का बीमा नहीं था, प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं था और गाड़ी पर अनिवार्य एचएसआरपी नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी. इतना ही नहीं, चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक मौजूद नहीं था. नियमों के तहत ऑनलाइन चालान काट दिया गया.

चालान की खबर मिलते ही भड़का ट्रक मालिक

बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रक मालिक ब्रजेश विश्वकर्मा को चालान की जानकारी मिली, वह गुस्से में आ गया. आरोप है कि उसने पहले एआरटीओ को फोन कर चालान रद्द करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर आत्महत्या की धमकी दी. इसके बाद वह सीधे उप संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंच गया.

कार्यालय पहुंचते ही उसने हंगामा शुरू कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक उसने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया और जान देने की कोशिश की. वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. किसी तरह उसे रोका गया. सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उसे काबू में लेकर अस्पताल भेजा.

एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि ट्रक में कई गंभीर कमियां थीं, इसलिए नियम के मुताबिक चालान किया गया. उनका आरोप है कि ट्रक मालिक उन पर दबाव बनाकर अवैध रूप से चालान रद्द कराना चाहता था और सरकारी काम में बाधा डालते हुए झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रहा था.

फिलहाल पुलिस ने ब्रजेश विश्वकर्मा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है. वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना के बाद परिवहन विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है.