महोबा में श्मशान तक का रास्ता नहीं, दलदल-कीचड़ से निकालनी पड़ी शवयात्रा

उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली है, जहां जल जीवन मिशन की खुदाई की वजह से पूरे रास्ते को इतना बदहाल कर दिया गया कि श्मशान घाट तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं छोड़ा, ग्रामीणों को मजबूरी में दलदल भरे रास्ते से होकर बुजुर्ग कल्लू अहिरवार की शव यात्रा निकालनी पड़ी और खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना पड़ा.

ये मामला महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक के टिकरिया गांव का है. जहां गाँव में रहने वाले बुजुर्ग कल्लू अहिरवार का गुरुवार को निधन हो गया था, जिसके बाद ग्रामीण उनके अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर निकले थे. लेकिन, यहां तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से खराब थी, पूरा रास्ता कीचड़ और दलदल से भरा था. जिसकी वजह से मजबूरन ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर यहां से शवयात्रा को निकालना पड़ा.

कीचड़ और दलदल से निकालनी पड़ी शवयात्रा

​घुटने भर पानी और कीचड़ के बीच जान जोखिम में डालकर ग्रामीण शव ले जाने के लिए मजबूर दिखे. यहीं नहीं बदइंतजामी का हाल ऐसा है कि श्मशान घाट पर शेड तक नहीं था. ग्रामीणों को खुले आसमान तले बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करना पड़ा. ​दलदल के बीच से गुजरती दर्दनाक शवयात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रामीण दलदल और पानी से भरे रास्ते से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालत ये है कि श्मशान जाने तक का रास्ता नहीं है. ग्रामीणों को कहना है कि ​जल जीवन मिशन की वजह से इस सड़क की खुदाई की गई थी लेकिन, काम पूरा होने के बाद भी रास्ते को व्यवस्थित नहीं किया गया और फिर बारिश होने की वजह से इस रास्ते का ये हाल हो गया. पानी और कीचड़ की वजह से ये रास्ता अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है.

ग्रामीणों को कहना है कि ​शिकायत के बाद भी प्रशासन और ग्राम पंचायत अनजान बने रहे और कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया. इधर रास्ता ख़राब होने की वजह से ग्रामीणों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस घटना के बाद सरकारी दावों और विकास की पोल खुल गई है.

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