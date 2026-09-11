Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद के निष्कासन पर BSP में बगावत, अब इस नेता ने छोड़ी पार्टी

आकाश आनंद के निष्कासन पर BSP में बगावत, अब इस नेता ने छोड़ी पार्टी

बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को बाहर किए जाने के बाद बगावत के सुर फूटने लगे हैं. मऊ में मुहम्मदाबाद गोहना से पूर्व प्रत्याशी धर्म सिंह गौतम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.

Written By : राहुल सिंह, मऊ |  Updated at : 11 Sep 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किए जाने के बाद मऊ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है.आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने से आहत होकर मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र (सुरक्षित) से वर्ष 2022 में बसपा प्रत्याशी रहे धर्म सिंह गौतम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आकाश आनंद को बार-बार पार्टी में शामिल करना और फिर बाहर कर देना युवा पीढ़ी के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है.

धर्म सिंह गौतम ने कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता हैं और उन्होंने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए. इसके बावजूद उनके साथ बार-बार ऐसा व्यवहार किया गया, जिसे वह समझ नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को पहले भी कई बार पार्टी से निकाला गया और बाद में उन्हें पार्टी में वापस लिया गया. ऐसे घटनाक्रम से पार्टी के कार्यकर्ताओं और खासकर युवा पीढ़ी में निराशा पैदा हो रही है.

यह भी पढ़ें: गोंडा: विनोद साहनी हत्या मामले पर संजय निषाद का धरना, अखिलेश ने BJP को घेरा

ससुर के संन्यास के बाद भी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया 

धर्म सिंह गौतम ने कहा कि हालिया घटनाक्रम ने उन्हें बेहद आहत किया है. उनके अनुसार, आकाश आनंद ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर संकेत दिया था कि यदि उनके ससुर राजनीति और पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता चुनने की छूट दी जाएगी. इसके बाद जब उनके ससुर ने इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, तो अगले ही दिन बसपा नेतृत्व की ओर से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किए जाने की जानकारी सामने आई.

युवा पीढ़ी आकाश आनंद को आदर्श मान रही 

धर्म सिंह गौतम ने कहा कि सबसे अधिक दुख इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी आकाश आनंद को एक युवा नेता और आदर्श के रूप में देख रही थी. उनके साथ बार-बार होने वाले ऐसे घटनाक्रम युवाओं के बीच गलत संदेश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी घटनाक्रम से आहत होकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उनके इस्तीफे के बाद मऊ में बसपा की स्थानीय राजनीति को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

यह भी पढ़ें:यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों के तबादले

About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा: विनोद साहनी हत्या मामले पर संजय निषाद का धरना, अखिलेश ने BJP को घेरा
गोंडा: विनोद साहनी हत्या मामले पर संजय निषाद का धरना, अखिलेश ने BJP को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों के तबादले
यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों के तबादले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनोद निषाद हत्याकांड: मंत्री संजय निषाद सख्त, दी घेराव की चेतावनी
विनोद निषाद हत्याकांड: मंत्री संजय निषाद सख्त, दी घेराव की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: एक्स्ट्रा क्लास के बहाने छात्रा को किया Kiss, शिक्षक की पिटाई
गोरखपुर: एक्स्ट्रा क्लास के बहाने छात्रा को किया Kiss, शिक्षक की पिटाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रिक्स सम्मेलन के साझा घोषणापत्र पर मंथन, भारत के लिए बड़ी चुनौती
ब्रिक्स सम्मेलन के साझा घोषणापत्र पर मंथन, भारत के लिए बड़ी चुनौती
बिहार
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
क्रिकेट
कुलदीप यादव का कमाल, एक मैच में 10 विकेट लेकर रचा नया इतिहास
कुलदीप यादव का कमाल, एक मैच में 10 विकेट लेकर रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
राजस्थान
मिर्जापुर द मूवी के 'शूरवीर' गाने पर विवाद, करणी सेना का अल्टीमेटम
मिर्जापुर द मूवी के 'शूरवीर' गाने पर विवाद, करणी सेना का अल्टीमेटम
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
ट्रेंडिंग
Video: 95 साल की दादी ने मारी हाई जंप, फुर्ती देख फटी रह जाएंगी आंखें
Video: 95 साल की दादी ने मारी हाई जंप, फुर्ती देख फटी रह जाएंगी आंखें
जनरल नॉलेज
तूफान झेलने वाला प्लेन ज्वालामुखी की राख में क्यों हो जाता है ग्राउंडेड?
तूफान झेलने वाला प्लेन ज्वालामुखी की राख में क्यों हो जाता है ग्राउंडेड?
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget