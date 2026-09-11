आकाश आनंद के निष्कासन पर BSP में बगावत, अब इस नेता ने छोड़ी पार्टी

बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किए जाने के बाद मऊ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है.आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने से आहत होकर मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र (सुरक्षित) से वर्ष 2022 में बसपा प्रत्याशी रहे धर्म सिंह गौतम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आकाश आनंद को बार-बार पार्टी में शामिल करना और फिर बाहर कर देना युवा पीढ़ी के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है.

धर्म सिंह गौतम ने कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता हैं और उन्होंने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए. इसके बावजूद उनके साथ बार-बार ऐसा व्यवहार किया गया, जिसे वह समझ नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को पहले भी कई बार पार्टी से निकाला गया और बाद में उन्हें पार्टी में वापस लिया गया. ऐसे घटनाक्रम से पार्टी के कार्यकर्ताओं और खासकर युवा पीढ़ी में निराशा पैदा हो रही है.

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ससुर के संन्यास के बाद भी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया

धर्म सिंह गौतम ने कहा कि हालिया घटनाक्रम ने उन्हें बेहद आहत किया है. उनके अनुसार, आकाश आनंद ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर संकेत दिया था कि यदि उनके ससुर राजनीति और पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता चुनने की छूट दी जाएगी. इसके बाद जब उनके ससुर ने इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, तो अगले ही दिन बसपा नेतृत्व की ओर से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किए जाने की जानकारी सामने आई.

युवा पीढ़ी आकाश आनंद को आदर्श मान रही

धर्म सिंह गौतम ने कहा कि सबसे अधिक दुख इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी आकाश आनंद को एक युवा नेता और आदर्श के रूप में देख रही थी. उनके साथ बार-बार होने वाले ऐसे घटनाक्रम युवाओं के बीच गलत संदेश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी घटनाक्रम से आहत होकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उनके इस्तीफे के बाद मऊ में बसपा की स्थानीय राजनीति को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

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