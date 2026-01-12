राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है. लखनऊ पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी डॉ रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप कि डॉ रमीज ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर रेप किया और धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया.

योगी सरकार ने फरार आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 को पीड़िता की शिकायत पर थाना चौक में मुकदमा दर्ज हुआ था. पीड़िता ने बताया कि आरोपी डॉक्टर रमीज ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और बिना उसकी सहमति से गर्भपात भी कराया.

पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपी को किया गिरफ़्तार

आरोपी ने पीड़िता पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने एक अन्य मेडिकल छात्रा के साथ भी यही तरीका अपनाया. उसके साथ भी दुष्कर्म किया और जबरन गर्भपात कराया. साथ ही धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई गई. जांच में आरोपी के परिजनों की संलिप्तता भी सामने आई. इसके बाद मुकदमे में गंभीर धाराएं जोड़ी गईं.

इस मामले में आरोपी के पिता सलीमुद्दीन और माता खतीजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. दोनों न्यायिक अभिरक्षा में हैं. अन्य सहयोगियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं.

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत फरार आरोपी की तलाश तेज की गई. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. थाना चौक और सर्विलांस टीम पश्चिम लखनऊ ने संयुक्त कार्रवाई की. मुखबिर तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से सुराग मिलने पर आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज को शुक्रवार दोपहर सिटी स्टेशन लखनऊ गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है. डॉक्टर की पहचान का दुरुपयोग करता था. अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है. अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है. योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि सफेद कोट की आड़ में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

