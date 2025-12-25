लखनऊ: राष्ट्र प्रेरणा केन्द्र लोकार्पण को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से होकर निकलें?

राजधानी लखनऊ में आज 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा. इस कार्यक्रम के मद्देनज़र राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. यातायात पुलिस के अनुसार यह व्यवस्था 24 दिसंबर देर रात 12 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी.

इस कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में भारी, बड़े और वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर कई प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने इससे संबंधित जानकारी साझा की है. राजधानी में आज इन रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा.

इन रास्तों पर डायवर्जन लागू

- मलिहाबाद चौराहा से बाजनगर किसानपथ,छन्दोईया की तरफ भारी बड़े और कामर्शियल वाहन सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- मुंजासा तिराहा से बाजनगर किसानपथ/छन्दोईया की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन/सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन/यातायात जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- कसमण्डी (हमसफर लॉन) अण्डरपास से अंधे की चौकी तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन/सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन/यातायात किसानपथ होते हुये अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- छन्दोईया बाईपास तिराहा से कार्यक्रम स्थल/भिठौली तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन/सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन/यातायात अंधे की चौकी तिराहा, बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ अथवा दुबग्गा तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- तिकोनिया तिराहा से दुबग्गा तिराहा/छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन नहर तिराहा मोहान रोड, खुशहालगंज बाजार होते हुये खुशहालगंज किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- भिठौली तिराहा से कार्यक्रम स्थल/छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन/सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन सैरपुर तिराहा, अस्ति क्रासिंग, बख्शी तालाब होते हुये इंदौराबाग किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ अथवा इंजीनियरिंग कालेज चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल/घैला तिराहा की तरफ बड़े/कामर्शियल वाहन/ सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन रूमीगेट, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- दुबग्गा तिराहे से कोई भी वाहन छन्दोईया या सीतापुर बाईपास की तरफ नहीं जा सकेगा, बल्कि यह वाहन तिकोनिया तिराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा.

- नहरपुल तिराहे से कोई भी वाहन बुधेश्वर की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन जीरो पॉइंट या किसान पथ के ऊपर से होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.

- यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.