यूपी में अवैध घुसपैठियों को अब खैर नहीं, CM योगी के निर्देश पर सड़कों पर उतरी पुलिस

उत्तर प्रदेश अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद सोमवार लो राजधानी लखनऊ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. पुलिस टीम ने सरोजनी नगर क्षेत्र में उन लोगों पर फॉक्स किया जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं. पुलिस ने जब इन लोगों के आधार चेक किए तो कान खड़े हो गए. इनमें ज्यादातर के आधार कार्ड असम के बने हुए हैं.

पुलिस अब इन पहचान पत्रों की थ्री लेयर चेकिंग करेगी, अगर एक भी व्यक्ति अवैध रूप से रहता मिला तो उसे यहां से बाहर खदेड़ा जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कम्प मचा रहा.

ज्यादातर कार्ड असम से बने-कई साल से रहने का दावा

पुलिस ने सरोजनी नगर और उसके आसपास कूड़ा बीनने वालों की चेकिंग की. इनमे ज्यादातर के पास असम से बने आधार कार्ड थे. पूछताछ में कुछ ने बताया कि वो 1 से 2 साल पहले ही यूपी आए हैं, जबकि कई ने 20-25 साल से यहीं रहने की बात कही. पुलिस ने सबही के कागजात जब्त कर जांच शुरू कर दी है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी.

अब होगा थ्री-लेयर वैरिफिकेशन

लखनऊ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड चूँकि असम के बने हैं अब थ्री लेयर वेरिफिकेशन से स्पष्ट हो सकेगा कि यह सही हैं या नहीं. सभी के मूल पते पर सम्पर्क कर वहां थाना पुलिस ने पता लगाया जाएग यह व्यक्ति वास्तविक में वहां का निवासी है या नहीं. कब तक वहां रहा और फिर कब से गायब है. इसके साथ ही आधार जारी करने वाले एजेंसी से भी जांच करवाई जाएगी. अधिकारी ने बताया कि अगर आधार और पहचान पत्र फर्जी पाए गए तो इन पर अवैध घुसपैठ के तहत कार्रवाई होगी.

सीएम योगी का सख्त रुख-घुसपैठिए होंगे बाहर

यहां बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी अदित्यंथ ने प्रदेश के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कहन भी संदिग्ध या अवैध नागरिक नहीं रहने चाहिए. जांच कर इनपर कार्रवाई होनी चैये. जिसके बाद यूपी पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि लखनऊ के बाद जल्द ही अन्य शहरों में भी यह अभियान शुरू किया जाएगा.