लखनऊ: लाठीचार्ज के विरोध में 'काला दिवस' मना रहे वकील, 25 जिलों में काम का बहिष्कार

लखनऊ में कोर्ट के पास अवैध चैंबर पर बुलडोजर की कार्रवाई और अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर वकीलों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा हैं. लाठीचार्ज के विरोध में वकील आज काला दिवस मना रहा है. वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की बैठक बुलाई जिसके बाद कई जिलों में अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं.

अधिवक्ताओं ने आज से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है. जिसके बाद यूपी के बांदा, बरेली, देवरिया, वाराणसी समेत पश्चिम के 25 जिलों में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है. ये कार्य बहिष्कार कल मंगलवार को बी जारी रहेगा. वहीं लखनऊ का कचहरी परिसर खाकी से मुक्त हो गया है. कचहरी के भीतर से अधिवक्ताओं ने पुलिस वालों को सुरक्षा से हटा दिया है.

अधिवक्ताओं ने किया काम का बहिष्कार

लखनऊ में अधिवक्ता आज काला दिवस मना रहे हैं. कचहरी से सारे पुलिसकर्मी हटा दिए गए हैं. पूरा परिसर खाकी से मुक्त दिख रहा है. कचहरी परिसर में आज सुबह से ही सेंट्रल बार एसोसिएशन के कार्यालय पर अधिवक्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. बार एसोसिएशन ने 20 मई को जिला स्तरीय पदाधिकारियों का आह्वान किया गया है.

बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की माँग की है. इसके साथ ही अधिवक्ता चेंबर की व्यवस्था की माँग भी की गई है, मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है. उन्होंने साफ़ कर दिया कि जब तक इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

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जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि रविवार को लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था. इस दौरान प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ परिसर में अवैध चैंबर हटाने पहुंची थी, विरोध करने पर पुलिस की टीम ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया. अधिवक्ताओं ने पुलिस ने पर बिना किसी उकसावे के अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है.

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