हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: लाठीचार्ज के विरोध में 'काला दिवस' मना रहे वकील, 25 जिलों में काम का बहिष्कार

लखनऊ: लाठीचार्ज के विरोध में 'काला दिवस' मना रहे वकील, 25 जिलों में काम का बहिष्कार

Lucknow Protest: लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में वकीलों ने काम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार एसोसिएशन ने आरोपी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 18 May 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में कोर्ट के पास अवैध चैंबर पर बुलडोजर की कार्रवाई और अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर वकीलों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा हैं. लाठीचार्ज के विरोध में वकील आज काला दिवस मना रहा है. वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की बैठक बुलाई जिसके बाद कई जिलों में अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं. 

अधिवक्ताओं ने आज से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है. जिसके बाद यूपी के बांदा, बरेली, देवरिया, वाराणसी समेत पश्चिम के 25 जिलों में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है. ये कार्य बहिष्कार कल मंगलवार को बी जारी रहेगा. वहीं लखनऊ का कचहरी परिसर खाकी से मुक्त हो गया है. कचहरी के भीतर से अधिवक्ताओं ने पुलिस वालों को सुरक्षा से हटा दिया है. 

अधिवक्ताओं ने किया काम का बहिष्कार

लखनऊ में अधिवक्ता आज काला दिवस मना रहे हैं. कचहरी से सारे पुलिसकर्मी हटा दिए गए हैं. पूरा परिसर खाकी से मुक्त दिख रहा है. कचहरी परिसर में आज सुबह से ही सेंट्रल बार एसोसिएशन के कार्यालय पर अधिवक्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. बार एसोसिएशन ने 20 मई को जिला स्तरीय पदाधिकारियों का आह्वान किया गया है. 

बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की माँग की है. इसके साथ ही अधिवक्ता चेंबर की व्यवस्था की माँग भी की गई है, मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है. उन्होंने साफ़ कर दिया कि जब तक इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

In Pics: वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि रविवार को लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था. इस दौरान प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ परिसर में अवैध चैंबर हटाने पहुंची थी, विरोध करने पर पुलिस की टीम ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया. अधिवक्ताओं ने पुलिस ने पर बिना किसी उकसावे के अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है. 

यूपी में लू और भीषण गर्मी के बीच CM योगी ने दिए निर्देश, सभी DM, अस्पताल और बिजली विभाग रहें अलर्ट

Published at : 18 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नमाज पढ़नी है, शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं तो...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान
'नमाज पढ़नी है, शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं तो...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: लाठीचार्ज के विरोध में 'काला दिवस' मना रहे वकील, 25 जिलों में काम का बहिष्कार
लखनऊ: लाठीचार्ज के विरोध में 'काला दिवस' मना रहे वकील, 25 जिलों में काम का बहिष्कार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद जारी हिंसा पर भड़कीं बसपा सुप्रीमो, बीजेपी का नाम लिए बिना दे दी बड़ी चेतावनी
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद जारी हिंसा पर भड़कीं बसपा सुप्रीमो, बीजेपी का नाम लिए बिना दे दी बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: 14 महीने पहले करोड़ों खर्च कर हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना से टूटी दीपिका ने दी जान, पति-ससुर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: 14 महीने पहले करोड़ों खर्च कर हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना से टूटी दीपिका ने दी जान, पति-ससुर गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Iran-US War Update : चीन दौरे के बाद फिर एक्टिव हुआ ट्रंप का धमकी मोड | Strait of Hormuz
Iran-US War Update : ट्रंप की धमकी ने ईरान को दहलाया! | Strait of Hormuz | | Breaking | Trump
Kerala CM Oath Ceremony: VD सतीशन आज लेंगे केरल के CM पद की शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
मध्य प्रदेश
'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द
'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द
इंडिया
'अगले 6 महीने में...', तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
विश्व
Explained: वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे आम लोग, जानें पूरा मामला
वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे लोग
टेलीविजन
क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच, दिशा पाटनी के लिए कह दी ये बात
क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच
टेक्नोलॉजी
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
एग्रीकल्चर
Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget