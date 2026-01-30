लखनऊ: पति ने हंसी-मजाक में मॉडल पत्नी को कहा 'बंदरिया', गुस्साई महिला ने कर लिया सुसाइड
Lucknow News: तन्नु मॉडल थी और चहलकदमी वाली महिला थी, लेकिन उसे कौन-सी ऐसी बात तीर की तरह चुभी कि इतना बड़ा कदम उठा लिया. बताया जा रहा है कि तन्नु को मॉडलिंग का शौक था वह बेहद गंभीर रहती थी
हंसी-मजाक करना एक हंसते-खेलते परिवार के लिए भारी पड़ गया. पति ने कहा तू बंदरिया है, पति को नहीं मालूम था कि यह बात पत्नी को बुरी लगेगी वह इस कदर आहत महसूस किया कि खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. यह घटना किसी गैर जनपद की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में हुई है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आनन-फानन में इलाज के अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.
इंदिरानगर क्षेत्र में रहने वाले राहुल अपनी पत्नी तन्नु सिंह हंसी-खुशी के साथ रहते हैं. राहुल पत्नी तन्नु को लेकर सीतापुर एक रिश्तेदार के यहां गए थे. बताया जा रहा है कि दंपती का सफर खिलखिलाहट के बीच गुजर रहा था कि तभी हंसी-मजाक में राहुल ने कहा तू बंदरिया है. राहुल की जुबान से निकला यह शब्द तन्नु को नागवार गुजरा और घर में दाखिल होते ही आत्महत्या कर हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
तन्नु को मॉडलिंग का शौक था वह बेहद गंभीर रहती थी
हालांकि तन्नु मॉडल थी और चहलकदमी वाली महिला थी, लेकिन उसे कौन-सी ऐसी बात तीर की तरह चुभी कि इतना बड़ा कदम उठा लिया. बताया जा रहा है कि तन्नु को मॉडलिंग का शौक था वह बेहद गंभीर रहती थी, लेकिन हंसी-मजाक इतना खतरनाक साबित हुआ कि वह खुदकुशी कर ली. घर में मौजूद घरवालों को लगा कि वह थकी हुई है कमरे में आराम करने गई है, लेकिन परिजनों को नहीं मालूम था कि तन्नु अब इस दुनिया में नहीं है.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
देर तक कमरे से कोई आहट न मिलने पर घरवालों ने खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गए. तन्नु का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था. इंस्पेक्टर इंदिरा नगर सुनील कुमार तिवारी के मुताबिक मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है.
उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, दो जिलों में येलो अलर्ट जारी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL