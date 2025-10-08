Lucknow Traffic Advisory: बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली कल, लखनऊ में बंद रहेंगे ये रास्ते, यहां देखें डायवर्जन प्लान
UP News: बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर पूर्व सीएम बीएसपी चीफ मायावती कल बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने वाली हैं, जिसे लेकर डायवर्जन लागू किया गया है.
बहुजन समाज पार्टी संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को बसपा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा आयोजन करने जा रही है. बसपा की तरफ 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से डायवर्जन लागू किया गया है.
पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को कानपुर मार्ग/ आलमबाग/ पारा की तरफ से आने वाला सामान्य यातायात बाराबिरवा चौराहा से गीतापल्ली गौड़, बंगलाबाजार चौराहा, कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जा सकेगा. बल्कि यह यातायात बौद्धविहार (बदनाम लड्डू) मार्ग अथवा आलमबाग चौराहा, टेढ़ी पुलिया आलमबाग चौराहा अथवा पिडकेली तिराहा होते हुये अपने गंतव्य को जा सकेगी.
इन रास्तों पर सामान्य यातायात की नो एंट्री
2. बगलाबाजार पुल चौराहा से गीतापल्ली मोड़ कांशीराम स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा, बाराबिरवा चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा, बल्कि या यातायात बंगलाबाजार पुल पारकर बौद्धविहार मार्ग अथया बंगलाबाजार पुलिस चौकी तिराहा, किला चौराहा अथवा जेल हाउस चौराहा, फतेहली तालाब तिराहा होते हुये अपने गंतव्य को सकेगी.
3.चारबाग/ केकेसी की तरफ से आने वाला सामान्य यातायात कुंवर जगदीश चौराहा से जेल हाउस चौराहा, बगलाबाजार बौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात फतेहाबली तलाब आलमबाग अथवा छप्पन चौराहा, करियप्पा चौराहा होते आपने गतव्य को जा सकेगी.
4- गोमतीनगर/ हजरतगंज से अमौसी एयरपोर्ट/कानपुर रोड की तरफ जाने वाला सामान्य यातायात कुंवर करियप्पा चौराहा से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल हाउस चौराहा कांशीराम स्मारक स्थल नहीं जा सकेंगे. बल्कि, यह यातायात करियप्पा चौराहा से तेलीबाग चौराहा, उतरेठिया चौराहा, शहीद पथ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
5. फतेह अली तालाब चौराहा से जेल हाउस चौराहा, बंगला बाजार चौराहा तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. बल्कि यह यातायात आलमबाग देवीपुलिया अथवा कुंवर जगदीश चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर अपने गंतव्य को सकेगी.
6. रायबरेलरी मार्ग से आने वाला सामान्य यातायात तेलीबाग पुल चौराहा से बगलाबाजार पुल चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. बल्कि, यह यातायात तेलीबाग बाजार, सुभानीखेड़ा चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.
आपातकालीन वाहनों को रहेगी छूट
7. सुभानीखेड़ा चौराहा/ गन्ना अनुसंधान तिराहा से एसीपी कैंट कार्यालय मोड़ की तरफ सामाना यातायात नहीं जा सकेगा. बल्कि, यह यातायात तेलीबाग बाजार, तेलीबाग चौराहा अथवा करियप्पा चौराहा होकर अपने गंतव्या जाया जा सकेगा. हालांकि, आपात स्थिति में प्रतिबंधित मार्ग पर भी एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन को छूट रहेगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL