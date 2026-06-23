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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड में CM योगी के निर्देश पर जांच तेज, SIT ने किया घटनास्थल का दौरा, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

लखनऊ अग्निकांड में CM योगी के निर्देश पर जांच तेज, SIT ने किया घटनास्थल का दौरा, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

Lucknow Fire News: एसआईटी के सदस्य एडीजी प्रवीण कुमार ने बताया कि हम लोगों ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया है. साथ में फॉरेंसिक की टीम ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 09:46 PM (IST)
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर अलीगंज अग्निकांड की जांच तेज गति से जारी है. मंगलवार (23 जून) को दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) घटनास्थल पर पहुंचा. टीम ने इसके बाद केजीएमयू में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की और उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली. उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए हैं.

एसआईटी के सदस्य अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) अमृत अभिजात और एडीजी (लखनऊ जोन) प्रवीण कुमार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे. यहां उन्होंने करीब एक घंटे से अधिक समय तक बारीकी से पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया. अमृत अभिजात ने कहा, ''घटनास्थल की विभिन्न प्रकार से फोटो ली गई हैं. साक्ष्य जुटाकर जांच को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है. अग्निकांड से संबंधित व्यक्तियों व विभागों से भी पूछताछ होगी. उसके बाद जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा.''

हर विभाग के दायित्व को जांच दायरे में शामिल किया गया- ADG

एडीजी प्रवीण कुमार ने बताया कि हम लोगों ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया है. साथ में फॉरेंसिक की टीम ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनके आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जाएगी. उन्होंने कहा, ''घटना से संबंधित हर विभाग के दायित्व को जांच दायरे में शामिल किया गया है. अग्निकांड पीड़ितों से भी जानकारी ली जाएगी. इसके बाद निर्धारित समय सीमा में जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी. घटनास्थल से निकलने के बाद एसआईटी ने केजीएमयू में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की.''

FSL ने जुटाए घटनास्थल से नमूने

घटनास्थल पर एफएसएल डायरेक्टर आदर्श कुमार और विशेषज्ञों की टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. इसमें मलबा, जले हुए उपकरण और तार समेत अन्य नमूने शामिल हैं. गौरतलब है कि हादसे की सूचना मिलते ही सीएम योगी ने अलीगढ़ दौरा बीच में रद्द कर घटनास्थल का मुआयना किया था. उन्होंने केजीएमयू में पीड़ितों से भी मुलाकात की. 

अब तक 4 लोग गिरफ्तार

इसके बाद उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया. एसआईटी को 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है. अब तक मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं चार अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है.

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Published at : 23 Jun 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS Aliganj Fire
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