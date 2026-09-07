Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ की हवा ने देश में बनाया रिकॉर्ड, मिला नंबर-1 का खिताब, वार्ड-70 भी अव्वल

लखनऊ की हवा ने देश में बनाया रिकॉर्ड, मिला नंबर-1 का खिताब, वार्ड-70 भी अव्वल

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कैटेगरी-1 के तहत लखनऊ को 1.50 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 07 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छ वायु के मामले में देशभर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में लखनऊ को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है. वहीं लखनऊ नगर निगम के जोन-4 के वार्ड नंबर 70 ने भी अपनी कैटेगरी में देश में पहला स्थान हासिल किया है.

नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन के गंगा ऑडिटोरियम में स्वच्छ वायु दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ को यह सम्मान दिया गया. नगर निगम की ओर से मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार समेत अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कैटेगरी-1 के तहत लखनऊ को 1.50 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है. वहीं 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में वार्ड-70 को देश का नंबर-1 बेस्ट परफॉर्मिंग वार्ड चुना गया. इसके लिए वार्ड को 50 लाख रुपये का पुरस्कार मिला.

नगर निगम के मुताबिक, शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई स्तरों पर काम किया गया. डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए करीब 1,100 इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इनकी निगरानी GPS के जरिए होती है. ई-वाहनों के लिए शहर में 12 चार्जिंग स्टेशन और 916 चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं.

सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए 97 इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों से प्रमुख सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है. नगर निगम के अनुसार करीब 559.85 किलोमीटर सड़कों को एंड-टू-एंड पक्का किया जा चुका है.

कचरा प्रबंधन में भी बड़ा बदलाव

लखनऊ में रोजाना निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण पर भी जोर दिया गया है. नगर निगम के मुताबिक 2,550 टीपीडी क्षमता के जरिए 100 फीसदी वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण की व्यवस्था की गई है और ताजा कचरे की डंपिंग बंद की गई है. कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन बनने से कचरा ढोने वाले वाहनों के चक्कर भी कम हुए हैं. नगर निगम के अनुसार पहले रोजाना करीब 240 चक्कर लगते थे, जो अब घटकर लगभग 150 रह गए हैं. इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है.

कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका

लखनऊ में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 140 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं. इसके अलावा शहर में वर्टिकल गार्डन, सड़क किनारे और नदी किनारे हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं. वन विभाग की मदद से मियावाकी पद्धति से भी पौधरोपण किया गया है.

यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण के काम किए गए हैं. रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के साथ LPG और PNG जैसे स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.

मेयर सुषमा खर्कवाल ने लखनऊ के नंबर-1 बनने को पूरे शहर के लिए गर्व का विषय बताया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के मार्गदर्शन, नगर निगम की टीम की मेहनत और शहरवासियों के सहयोग से संभव हुई है. मेयर ने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ नगर निगम की उपलब्धि नहीं, बल्कि लखनऊ के हर नागरिक की जीत है. उन्होंने पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों और शहर की जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में पांडु नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ से 1000 से ज्यादा घर प्रभावित
कानपुर में पांडु नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ से 1000 से ज्यादा घर प्रभावित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'200 से 250 साल पुरानी लखौरी ईंटें...', सहारनपुर पहुंची ASI टीम का बयान
'200 से 250 साल पुरानी लखौरी ईंटें...', सहारनपुर पहुंची ASI टीम का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब सड़क बनेगी तो धंसेगी', राम वन गमन पथ के मामले पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'जब सड़क बनेगी तो धंसेगी', राम वन गमन पथ के मामले पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
Advertisement

वीडियोज

SWATANTRA की फिजिकल पेशी क्यों नहीं? वकील ने उठाए सवाल, परिवार को अनहोनी का शक! |ABPLIVE
WORLD MAP CHANGED: दुनिया का नया नक्शा जारी! भड़का अमेरिका, भारत के लिए क्या बदला? |ABPLIVE
SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
बिहार
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, MP में लॉन्च हुआ पोर्टल
घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, MP में लॉन्च हुआ पोर्टल
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Embed widget