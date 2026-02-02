हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोटद्वार विवाद: दुकान के मालिक का खुलासा, बताया क्यों दीपक ने की उनकी मदद? कहा- '30 साल से...'

कोटद्वार विवाद: दुकान के मालिक का खुलासा, बताया क्यों दीपक ने की उनकी मदद? कहा- '30 साल से...'

Kotdwar Deepak News: कोटद्वार में दुकान के नाम पर बवाल हो गया. इस बीच ‘बाबा’ शब्द हटाने का दबाव बनाया जा रहा. इसमें बीच-बचाव करने वाले युवक पर भी एफआईआर दर्ज हुई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Feb 2026 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के कोटद्वार का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नामक दुकान की नाम बदलने का दवाब बनाते नजर आ रहे हैं.

यह दुकान एक मुस्लिम कारोबारी का है. जो बीते 30 साल से इसी नाम से कोटद्वार में दुकान चला रहे हैं. लेकिन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दुकान के नाम में लिखे 'बाबा'शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं. 

विरोध करने वाले लोगों ने क्या कहा?

विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि या तो आप बाबा (हिंदू) बन जाओ या फिर अपने दुकान का नाम बदल लो. लेकिन इसी समय दीपक नामक एक युवक की एंट्री होती है. दीपक दुकान के नाम का विरोध कर रहे युवकों से भिड़ता है. उसे समझाता है. लेकिन अब दीपक को बजरंग दल के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं.

एबीपी न्यूज ने उस समय दुकान पर मौजूद वकील से बातचीत कि तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बार-बार नाम बदलने का दाबाव डाल रहे थे. मोहम्मद वकील ने कहा कि मेरी दुकान 30 साल पुरानी है. ऐसे में ऐसा क्यों बोल रहे है. 

दीपक को लेकर क्या बोले मोहम्मद वकील

मोहम्मद वकील जिनकी दुकान पर यह पूरा विवाद हुआ उनकी उम्र करीब 65 साल है. उनको ब्रेन की कोई समस्या भी है और इसी परेशान स्थिति को देखते हुए दीपक ने उनकी मदद इंसानियत के लिए की. हालांकि मोहम्मद वकील के बेटे स्वयं से जब हमने बात की तो उसने बताया की कोटद्वार की स्थिति फिलहाल अब सही है और हम अब दुकान का नाम नहीं बदलेंगे. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दीपक को राहुल गांधी ने बताया हीरो

कोटद्वार के इस युवक दीपक को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की हीरो बताया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में दीपक की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं.

मामले को लेकर दीपक ने दी यह जानकारी

एबीपी न्यूज की टीम ने दीपक से इस पूरे मामले पर पूरी बात की दीपक ने बताया कि मैं उसे दिन 26 जनवरी को उधर से गुजर रहा था. मैंने यह देखा कि कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान पर जबरदस्ती कर रहे हैं. जिसके बाद में इंसानियत के कारण मदद करने के लिए सामने आया.

उन्होंने बताया कि जब मैं सामने आया तो उन्होंने मुझे पीछे धकेला और मेरा नाम पूछा जब उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया दीपक का यह कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख इसाई से भी बड़ा धर्म इंसानियत का है और ऐसे में इस तरह की स्थिति बनाकर कोटद्वार के माहौल को खराब किया जा रहा है.

दोनों पक्षों ने पुलिस को दी तहरीर

इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कारकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, फिलहाल दर्ज की गई सभी धाराएं जमानती हैं.

कोटद्वार के एसपी ने दी यह जानकारी

उत्तराखंड के कोटद्वार में हुई घटना के मामले में कोटद्वार के एसपी चंद्र मोहन सिंह ने एबीपी न्यूज में बातचीत की . उन्होंने कहा की कोटद्वार में स्थिति सामान्य है और पुलिस नजर रखे हुए है. एबीपी न्यूज ने दीपक पर एफआईआर दर्ज करने का सवाल किया तो एसपी चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत आई थी जिसको लेकर हमने फिर दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है. 

लेकिन जब हमने एसपी चंद्रभान मोहन सिंह से यह कहा कि वीडियो में दीपक बचाव करता हुआ दिख रहा है. बावजूद इसके आपने FIR दर्ज की तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है. बरहाल कोटद्वार एसपी ने कहा कि इलाके में स्थिति सामान्य है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Kotdwar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Bharat Ki Baat: सदन में किताब-मैगजीन पर क्लेश..किताब छपी भी नहीं और हंगामा हो गया | Parliament
Seedha Sawal: गलवान पर घमासान...कौन कर रहा सेना का अपमान? | Rahul Gandhi | Parliament Session
Mahadangal: Live Debate में भिड़े BJP-कांग्रेस प्रवक्ता..जोरदार बहस! | Lok Sabha | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
एमएम नरवणे की उस किताब में आखिर है क्या, जिसे लोकसभा में बोलने पर अड़े राहुल गांधी? जानें
एमएम नरवणे की उस किताब में आखिर है क्या, जिसे लोकसभा में बोलने पर अड़े राहुल गांधी? जानें
जनरल नॉलेज
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
यूटिलिटी
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget