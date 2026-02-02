कोटद्वार विवाद: दुकान के मालिक का खुलासा, बताया क्यों दीपक ने की उनकी मदद? कहा- '30 साल से...'

सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के कोटद्वार का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नामक दुकान की नाम बदलने का दवाब बनाते नजर आ रहे हैं.

यह दुकान एक मुस्लिम कारोबारी का है. जो बीते 30 साल से इसी नाम से कोटद्वार में दुकान चला रहे हैं. लेकिन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दुकान के नाम में लिखे 'बाबा'शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं.

विरोध करने वाले लोगों ने क्या कहा?

विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि या तो आप बाबा (हिंदू) बन जाओ या फिर अपने दुकान का नाम बदल लो. लेकिन इसी समय दीपक नामक एक युवक की एंट्री होती है. दीपक दुकान के नाम का विरोध कर रहे युवकों से भिड़ता है. उसे समझाता है. लेकिन अब दीपक को बजरंग दल के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं.

एबीपी न्यूज ने उस समय दुकान पर मौजूद वकील से बातचीत कि तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बार-बार नाम बदलने का दाबाव डाल रहे थे. मोहम्मद वकील ने कहा कि मेरी दुकान 30 साल पुरानी है. ऐसे में ऐसा क्यों बोल रहे है.

दीपक को लेकर क्या बोले मोहम्मद वकील

मोहम्मद वकील जिनकी दुकान पर यह पूरा विवाद हुआ उनकी उम्र करीब 65 साल है. उनको ब्रेन की कोई समस्या भी है और इसी परेशान स्थिति को देखते हुए दीपक ने उनकी मदद इंसानियत के लिए की. हालांकि मोहम्मद वकील के बेटे स्वयं से जब हमने बात की तो उसने बताया की कोटद्वार की स्थिति फिलहाल अब सही है और हम अब दुकान का नाम नहीं बदलेंगे. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दीपक को राहुल गांधी ने बताया हीरो

कोटद्वार के इस युवक दीपक को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की हीरो बताया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में दीपक की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं.

मामले को लेकर दीपक ने दी यह जानकारी

एबीपी न्यूज की टीम ने दीपक से इस पूरे मामले पर पूरी बात की दीपक ने बताया कि मैं उसे दिन 26 जनवरी को उधर से गुजर रहा था. मैंने यह देखा कि कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान पर जबरदस्ती कर रहे हैं. जिसके बाद में इंसानियत के कारण मदद करने के लिए सामने आया.

उन्होंने बताया कि जब मैं सामने आया तो उन्होंने मुझे पीछे धकेला और मेरा नाम पूछा जब उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया दीपक का यह कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख इसाई से भी बड़ा धर्म इंसानियत का है और ऐसे में इस तरह की स्थिति बनाकर कोटद्वार के माहौल को खराब किया जा रहा है.

दोनों पक्षों ने पुलिस को दी तहरीर

इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कारकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, फिलहाल दर्ज की गई सभी धाराएं जमानती हैं.

कोटद्वार के एसपी ने दी यह जानकारी

उत्तराखंड के कोटद्वार में हुई घटना के मामले में कोटद्वार के एसपी चंद्र मोहन सिंह ने एबीपी न्यूज में बातचीत की . उन्होंने कहा की कोटद्वार में स्थिति सामान्य है और पुलिस नजर रखे हुए है. एबीपी न्यूज ने दीपक पर एफआईआर दर्ज करने का सवाल किया तो एसपी चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत आई थी जिसको लेकर हमने फिर दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है.

लेकिन जब हमने एसपी चंद्रभान मोहन सिंह से यह कहा कि वीडियो में दीपक बचाव करता हुआ दिख रहा है. बावजूद इसके आपने FIR दर्ज की तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है. बरहाल कोटद्वार एसपी ने कहा कि इलाके में स्थिति सामान्य है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.