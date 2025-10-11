कलयुगी बेटे ने जमीन और पैसों के लालच में की मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कौशांबी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र में एक बेटे ने जमीन और पैसों की लालच में अपनी ही मां की गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने मां के शव को फांसी के फंदे से लटका दिया.

घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के खेरवा गांव का है. पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय किशन किशोर ने बृहस्पतिवार शाम अपनी 55 वर्षीय मां शीला देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि किशन अपनी मां की जमीन और बैंक खाते में जमा तीन लाख रुपये को लेकर लालच में था. हत्या के बाद उसने शव को फांसी के फंदे से लटकाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मां ने आत्महत्या की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

शुरुआती जांच में पुलिस को मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सबकुछ स्पष्ट हो गया. रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने जब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और घटनास्थल की गहन जांच की, तो आरोपी बेटे की साजिश सामने आई.

मूल रूप से चित्रकूट की थी मृतका

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मृतका शीला देवी मूल रूप से चित्रकूट जिले के कधवनिया गांव की निवासी थीं. वे कुछ दिनों से कौशांबी जिले के खेरवा गांव में अपने चचेरे भाई जय सिंह के घर रह रही थीं. गुरुवार शाम को जय सिंह के घर में ही उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी किशन किशोर को शक था कि उसकी मां अपनी जमीन अपने भाई के नाम करने वाली हैं. इसी शक और लालच में उसने इस निर्मम वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी किशन किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.