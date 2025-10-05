झांसी: पत्नी की मौत के 12 घंटे बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया, एक साथ अंतिम संस्कार

झांसी जिले से एक ऐसा मार्मिक प्रसंग सामने आया है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. यहां एक बुजुर्ग दंपती ने न सिर्फ जिंदगी भर साथ निभाया, बल्कि मौत के बाद भी उनका साथ नहीं टूटा. पहले पत्नी ने दुनिया को अलविदा कहा और महज 12 घंटे के भीतर पति ने भी प्राण त्याग दिए. दोनों की अंतिम यात्रा भी एक साथ निकली और साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. स्थानीय लोगों का कहना था कि वेद शास्त्रों के अनुसार पति-पत्नी का एक साथ पंचतत्त्व में विलीन होना लाखों में किसी एक को नसीब होता है.

मौत से इलाके में शोक की लहर

गरौठा नगर में शोक का माहौल है, वहीं लोग इन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. झांसी के गरौठा कस्बा में 76 वर्षीय रामरतन गुप्ता, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहे हैं, अपनी लगभग 70 वर्षीय पत्नी रामदेवी के साथ रहते थे.

मूल रूप से हमीरपुर के परासन गांव से ताल्लुक रखने वाले रामरतन गुप्ता वर्षों पहले गरौठा में बस गए थे, पति-पत्नी के बीच गहरा स्नेह और समझदारी थी. उन्होंने लगभग 50 साल का वैवाहिक जीवन साथ बिताया, वो भी आपसी प्यार और सम्मान के साथ.

पत्नी की मौत से सदमे पति ने भी तोड़ा दम

परिवार के अनुसार, 4 अक्टूबर की सुबह रामदेवी की तबीयत अचानक बिगड़ने से उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु की खबर सुनकर घर पर रिश्तेदारों और जानने वालों का तांता लग गया. उनके पार्थिव शरीर को बेटे के आने का इंतजार करते हुए फ्रीजर में रखा गया था.

पत्नी की मृत्यु का गम रामरतन बर्दाश्त नहीं कर सके. रात्रि में, जब पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ दिया. रविवार सुबह 9 बजे, पति-पत्नी दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया.

इस भावुक क्षण में नगर के सैकड़ों लोग शामिल हुए. पति-पत्नी की एक साथ उठी अर्थी ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. इस दृश्य ने पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया और लोग इसे सच्चे प्रेम का प्रतीक बता रहे हैं.