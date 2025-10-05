हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी: पत्नी की मौत के 12 घंटे बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया, एक साथ अंतिम संस्कार

झांसी: पत्नी की मौत के 12 घंटे बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया, एक साथ अंतिम संस्कार

Jhansi News: यूपी के झांसी से एक सच्चे प्रेम की मिसाल दिखी है. पत्नी ने दुनिया को अलविदा कहा और महज 12 घंटे के भीतर पति ने भी प्राण त्याग दिए हैं. दोनों की अंतिम यात्रा भी एक साथ निकली है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

झांसी जिले से एक ऐसा मार्मिक प्रसंग सामने आया है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. यहां एक बुजुर्ग दंपती ने न सिर्फ जिंदगी भर साथ निभाया, बल्कि मौत के बाद भी उनका साथ नहीं टूटा. पहले पत्नी ने दुनिया को अलविदा कहा और महज 12 घंटे के भीतर पति ने भी प्राण त्याग दिए. दोनों की अंतिम यात्रा भी एक साथ निकली और साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. स्थानीय लोगों का कहना था कि वेद शास्त्रों के अनुसार पति-पत्नी का एक साथ पंचतत्त्व में विलीन होना लाखों में किसी एक को नसीब होता है. 

मौत से इलाके में शोक की लहर

गरौठा नगर में शोक का माहौल है, वहीं लोग इन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. झांसी के गरौठा कस्बा में 76 वर्षीय रामरतन गुप्ता, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहे हैं, अपनी लगभग 70 वर्षीय पत्नी रामदेवी के साथ रहते थे. 

मूल रूप से हमीरपुर के परासन गांव से ताल्लुक रखने वाले रामरतन गुप्ता वर्षों पहले गरौठा में बस गए थे, पति-पत्नी के बीच गहरा स्नेह और समझदारी थी. उन्होंने लगभग 50 साल का वैवाहिक जीवन साथ बिताया, वो भी आपसी प्यार और सम्मान के साथ.

पत्नी की मौत से सदमे पति ने भी तोड़ा दम

परिवार के अनुसार, 4 अक्टूबर की सुबह रामदेवी की तबीयत अचानक बिगड़ने से उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु की खबर सुनकर घर पर रिश्तेदारों और जानने वालों का तांता लग गया. उनके पार्थिव शरीर को बेटे के आने का इंतजार करते हुए फ्रीजर में रखा गया था. 

पत्नी की मृत्यु का गम रामरतन बर्दाश्त नहीं कर सके. रात्रि में, जब पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ दिया. रविवार सुबह 9 बजे, पति-पत्नी दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. 

इस भावुक क्षण में नगर के सैकड़ों लोग शामिल हुए. पति-पत्नी की एक साथ उठी अर्थी ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. इस दृश्य ने पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया और लोग इसे सच्चे प्रेम का प्रतीक बता रहे हैं.

Input By : पुष्पेंद्र सिंह यादव
और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
क्रिकेट
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
क्रिकेट
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पड़े बीमार, खाने की जांच रिपोर्ट आई सामने, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिया बयान
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget