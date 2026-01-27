'UGC बिल वापस लें या इच्छामृत्यु की अनुमति दें', जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने PM को लिखा पत्र
UGC Rules 2026: यूजीसी के नए नियमों का विरोध कम नहीं हो रहा है. यूपी में कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन जारी है. इस बीच जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को चिट्ठी भेजी है.
UGC की नई गाइडलाइंस का विरोध तेज हो गया है. अब इसमें अयोध्या के जगद्गुरु परमहंस आचार्य भी कूद गए हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है मांग की है कि या तो यूजीसी के नए नियमों को वापस लिया जाए या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दी जाए. नए नियमों के खिलाफ यूपी के अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं. नए नियमों का विरोध कर रहे पक्ष का कहना है कि इसमें सर्वण छात्रों को पहले ही दोषी माना गया.
किसने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू- हम कानून के तहत ही काम करते हैं
देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक, बीजेपी- इस से समाज में नफरत बढ़ेगी
उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, RLSP- गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए नियम
चंद्रशेखर आजाद, अध्यक्ष, ASP- बाकी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है
फौजिया खान, सांसद, NCP- शिक्षा में ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए
हरीश चंद, प्रवक्ता, बीजेपी- लोगों के मतभेद पर सरकार विचार करेगी
मणिकम टैगोर, सांसद, कांग्रेस- शिक्षण संस्थानों पर RSS का कंट्रोल
राकेश टिकैत, प्रवक्ता, BKU- ऐसी चीजों से जातिगत दुश्मनी बढ़ती है
रामगोपाल यादव, सांसद, SP- UGC ने कुछ गलत नहीं किया
UGC का नया एक्ट
- जातीय भेदभाव में SC/ST के अलावा OBC शामिल
- झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नहीं
- कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन
- कमेटी में SC/ST, OBC, महिला का प्रतिनिधित्व
UGC एक्ट पर सवर्णों का दावा
- सवर्णों को अच्याचारी मानने वाला एक्ट
- झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं
- सवर्ण छात्रों पर लगेंगे फर्जी आरोप
- भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ
- कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अस्पष्ट
कहां-कहां विरोध?
- लखनऊ- करणी सेना का विरोध-प्रदर्शन
- गोंडा-विरोध में बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण
- रायबरेली-भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजीं
- सोनभद्र-सवर्ण समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय घेरा
- फर्रुखाबाद-प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो के नारे लगे
- प्रतापगढ़-सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगे
- वाराणसी- विरोध में “हमारी भूल, कमल का फूल नारे लगे
- मेरठ- राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया
- संभल- काली पट्टी बांधकर विरोध में सड़कों पर नारेबाजी
- फर्रुखाबाद- फतेहगढ़ स्टेडियम के बाहर सवर्ण समाज की नारेबाजी
- लखीमपुर- सवर्ण समाज के लोगों ने भाजपा के विरोध में शपथ ली
- दिल्ली- UGC के नये नियम के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन
विरोध में बीजेपी में इस्तीफे
- BJP के 11 जिला पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा
- नोएडा- BJYM के जिला उपाध्यक्ष का इस्तीफा
- रायबरेली- भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष का इस्तीफा
- इगलास (अलीगढ़)- भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी का इस्तीफा
- वाराणसी- BJP बूथ अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया
नए नियम क्यों बने?
- 17 दिसंबर 2012 से जारी पुराने नियम
- 2016 में छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की
- जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या की
- मई 2019 में एक मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या की
- जातीय उत्पीड़न के आरोप में आत्महत्या की
- 29 अगस्त 2019 को SC में याचिका दाखिल
- जातीय भेदभाव पर सख्त नियम बनाने की याचिका
- जनवरी 2025 को SC ने UGC को निर्देश दिए
- फरवरी 2025 में नए नियमों का ड्राफ्ट जारी हुआ
- संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा की
- कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह थे
- ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था
- झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था
- कमेटी ने ड्राफ्ट में OBC को शामिल कराया
- कमेटी ने झूठी शिकायत करने पर सजा भी हटाई
