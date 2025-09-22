Video: मौत कभी भी दस्तक दे सकती है! सवारी से भरे ऑटो को थार ने भारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया है कि एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के कारण दो लोगों की मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हादसा काफी भयानक था, जिसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

छह गंभीर घायलों का इलाज जारी

जानकारी के मुताबिक, थार गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी. उसी दौरान सामने से आ रहे एक ऑटो को थार ड्राइवर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए. हादसे में ऑटो में सवार दो लोगों की मौत हो गई.

दोनों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे में छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है, जिनका इलाज केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में चल रहा है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन तब तक थार ड्राइवर मौके से फरार हो गया. थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. डीसीपी ने बताया कि उन्होंने थार को जब्त कर लिया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर भी वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने थार ड्राइवर की लापरवाही पर कई सवाल खड़े किए है.