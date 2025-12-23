हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसाल 2025 ग्रेटर नोएडा के लिए कई मायनों में रहा खास, लेकिन कई सपने रह गए अधूरे, 2026 से उम्मीदें

साल 2025 ग्रेटर नोएडा के लिए कई मायनों में रहा खास, लेकिन कई सपने रह गए अधूरे, 2026 से उम्मीदें

UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में खास रहा है, चौड़ी और स्मूथ सड़कें, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम में कमी जैसे कई काम हुए हैं. लेकिन कई सपने अधूरे रह गए.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 23 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में खास रहा है. सीईओ एन. जी. रवि कुमार के नेतृत्व में शहर को वह मिला, जिसकी मांग लोग पिछले एक दशक से कर रहे थे. चौड़ी और स्मूथ सड़कें, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम में कमी और सबसे बड़ी बात-प्राधिकरण को कर्ज से उबार कर लगभग 1500 करोड़ रुपये की बैंक एफडी तक पहुंचाना. किसान चौक जैसे इलाकों में लगने वाले लंबे जाम अब लगभग खत्म हो चुके हैं. इन सबके बावजूद पांच ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिन पर जनता की नजरें आज भी टिकी हैं.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आबादी 2016 में करीब 5 लाख थी, जो अब 15 लाख के आसपास पहुंच चुकी है. इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहां आज तक एक आधुनिक स्थायी श्मशान घाट नहीं बन पाया. मजबूरी में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए नोएडा या दिल्ली जाना पड़ता है. प्राधिकरण ने बिसरख में हरनंदी नदी के किनारे आधुनिक श्मशान घाट की योजना बनाई है, जिसमें 40 दाह संस्कार प्लेटफॉर्म, मंदिर, पार्किंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. योजना कागजों में है लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हो सका.

मेट्रो का इंतजार: वादे बहुत, सफर अब भी कार से

2017 से लेकर 2024 तक हर चुनाव में ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मेट्रो से जोड़ने का वादा किया गया. आंदोलनों, बैठकों और बयानों के बावजूद 2025 के अंत में भी लगभग 1.2 लाख लोग रोज निजी वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं. ई-बसों और लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कोई साफ नीति नजर नहीं आती.

तीन मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की मार

तोशा इंटरनेशनल, टी-सीरीज और टीपीएल जैसी कंपनियों से जुड़े भूमि विवादों के कारण तीन अहम सड़कें आज भी अधूरी हैं. तिलपता चौक के पास 200 मीटर का हिस्सा हो या नामोली गांव के पास 1.2 किलोमीटर सड़क-हर रोज करीब 50 हजार वाहन इन अधूरी सड़कों की परेशानी झेलते हैं.

कुलेसरा-सूरजपुर-दादरी रोड: एलिवेटेड रोड का सपना

यह इलाका रोज जाम, जलभराव और बदहाल सड़कों से जूझ रहा है. एलिवेटेड रोड की मांग सालों से उठ रही है लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और अवैध कॉलोनियों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. 2025 भी लोगों के लिए जाम में ही गुजर गया.

मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थलों की भारी कमी

तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट के बीच रामलीला मैदान, नोएडा हाट, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क और हैबिटेट सेंटर जैसे स्थानों की भारी कमी है. सर्वे में 78 प्रतिशत लोगों ने ऐसी सुविधाओं की जरूरत बताई, लेकिन ठोस नीति के अभाव में ये सपने अधूरे हैं. 

आगे का रास्ता-

2025 ने ग्रेटर नोएडा को संतोष दिया, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी हैं. 2026 में जनता चाहती है कि विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने वाले प्रोजेक्ट भी पूरे हों. यही इस शहर की अगली असली परीक्षा होगी.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 23 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Chaudhary Charan Singh की जयंती पर गन्ना और ट्रैक्टर संग यूपी विधानसभा पहुंचे सपा विधायक|
2026 में बदल जाएगा Auto Market! SUVs & EVs जो भारत में मचाएंगी धमाल | Auto Live
यूपी में 27 के चुनाव की सियासी पिच तैयार, कफ सिरप से लेकर माफिया तक मचा 'क्लेश' । Yogi Vs Akhilesh
Bangladesh में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget