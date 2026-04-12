हरिद्वार: रुड़की के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ बीएसएम चौक के पास स्थित विनय विशाल अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. अस्पताल में भयंकर आग लगने से मरीजों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के फिजियोथैरेपी सेंटर में लगी जिसके बाद कुछ ही देर में धुआं पूरे अस्पताल में फैल गया. धुएं के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई. हालात उस समय और गंभीर हो गए जब अस्पताल की बिजली सप्लाई बाधित हो गई और कई जरूरी मशीनें अस्थायी रूप से बंद हो गईं.

अस्पताल स्टाफ ने मरीजों को सुरक्षित निकाला

अस्पताल स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. खासतौर पर आईसीयू में भर्ती मरीजों को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती थी लेकिन टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाल लिया.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. अस्पताल संचालक डॉ. विशाल घई के अनुसार अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

जरूरी सेवाएं दोबार की गईं शुरू

आईसीयू समेत सभी जरूरी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं और राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है. प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया. यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है. जिस वजह से धुएं का गुबार देखने को मिला. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है. फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है.

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