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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: 4 महीने की बच्ची का अपहरण करने वाले दंपत्ति और बाबा गिरफ्तार, लड़का समझकर की थी चोरी

Haridwar News: 4 महीने की बच्ची का अपहरण करने वाले दंपत्ति और बाबा गिरफ्तार, लड़का समझकर की थी चोरी

Hairdwar News In HIndi: घटना रोडि बेलवाला विष्णु घाट के पास हुई थी. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गलती से बच्ची को लड़का समझकर चोरी कर ले गये थे.बच्ची की बरामदगी पर परिजन काफी खुश हैं.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 12 Jun 2026 04:02 PM (IST)
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उत्तराखंड के हरिद्वार में 27 मई से लापता चार महीने की बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है. इस मामले में दंपत्ति के साथ एक बाबा है जो झाड-फूंक के नाम पर इस तरह के काम करता था. घटना रोडि बेलवाला विष्णु घाट के पास हुई थी. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गलती से बच्ची को लड़का समझकर चोरी कर ले गये थे.

बच्ची के गायब होने की खबर मिलते ही पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और आरोपियों के पास पहुंचने के साथ ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस अब इनके नेटवर्क को तलाश रही है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,  27 मई की रात में हरिद्वार के विष्णु घाट पर आए एक परिवार के बीच से उनकी चार माह की बच्ची चोरी हो गई थी. परिवार गंगा स्नान करने के बाद हाथी पुल के निकट पेड़ के नीचे सो रहा था. सुबह उठने पर बच्चे का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बच्ची की सुरक्षित बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित कीं गई. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी का नेटवर्क ट्रेस कर उसकी लोकेशन के माध्यम से आरोपियों की गिरफ्तारी की.

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तीन लाख में बच्ची का सौदा हुआ था 

पूछताछ से खुलासा हुआ कि आरोपी दंपत्ति और उनके साथ रहने वाला एक ‘बाबा’ ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बने झोपड़ी में रहते थे. दबिश के दौरान मौके से बाबा सत्यपाल और दंपत्ति को बच्ची के साथ पकड़ लिया. जिसके बाद बच्ची को सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया गया. आरोपियों ने बताया कि पैसे के लालच में लड़का समझकर बच्ची की चोरी की गई थी. आरोप है कि तभी महिला के चचेरे भाई ने बताया कि एक दंपत्ति को बेटी के बदले तीन लाख रुपये दिए जाएंगे. बड़ी रकम के लालच में दंपत्ति और बाबा ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 04:02 PM (IST)
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Haridwar News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
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