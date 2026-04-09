हापुड़ में जहरीली टोमेटो सॉस बनाने वाले ठिकाने पर छापा, टमाटर नहीं रंगों से बन रही थी चटनी

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है. जिस सॉस या चटनी को आप बड़े चाव से समोसे और चाट के साथ खाते हैं, वह असल में धीमा जहर हो सकता है. हापुड़ के पन्नापुरी इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ऐसे ठिकाने पर छापा मारा है, जहां टमाटर नहीं, बल्कि एसिड और हानिकारक रंगों से सॉस तैयार की जा रही थी. विभाग ने मौके से भारी मात्रा में मिलावटी सॉस जब्त कर उसे सीज कर दिया है.

हापुड़ के पन्नापुरी में चल रहे इस अवैध कारोबार की शिकायत विभाग को पिछले कई दिनों से मिल रही थी. जब खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार की टीम ने यहाँ दस्तक दी, तो अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए. यहाँ सॉस बनाने के लिए सड़े-गले सामान के साथ खतरनाक एसिड और प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था. अधिकारियों के मुताबिक यह सॉस देखने में ही इतनी घातक लग रही थी कि इसे खाने योग्य बिल्कुल नहीं माना जा सकता.

हैरानी की बात यह है कि यह जहरीली सॉस हापुड़ के कई छोटे-बड़े ठिकानों और स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले-खोमचे वालों को सप्लाई की जा रही थी. चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा था. विभाग ने अब पूरी खेप को कब्जे में ले लिया है और इसे नियमों के अनुसार नष्ट किया जा रहा है. इसके साथ ही इस धंधे में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है. प्रशासन अब उन लोगों की भी तलाश कर रहा है जो इस जहर को खरीदकर बाजारों में बेच रहे थे. हमारी आपसे अपील है कि बाहर की खुली चटनी या सॉस का सेवन करने से पहले सावधानी जरूर बरतें.

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