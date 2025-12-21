हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में 'टाइगर मैन' का तांडव, 30 फीट ऊपर हवा में पुशअप, जांच में जुटी पुलिस, देखें Video

यूपी में 'टाइगर मैन' का तांडव, 30 फीट ऊपर हवा में पुशअप, जांच में जुटी पुलिस, देखें Video

Hapur News: हापुड़ में 'टाइगर मैन' का खतरनाक स्टंट वीडियो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. 8 डिग्री तापमान में युवक एनएच-9 और रेलवे लाइन पर 30 फीट ऊंचाई पर कसरत करता दिख रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Dec 2025 01:58 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से टाइगर मैन का एक ऐसा स्टंट वीडियो सामने आया है, जो वाकई हैरान कर देने वाला है. कड़कड़ाती सर्दी में जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं. वहीं हापुड़ का यह टाइगर मैन 8 डिग्री के टैम्प्रेचर में सैंडो बनियान पहनकर वर्कआउट करते समय ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहा है. जिसे देखकर लोग भी डर रहे है.

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर टाइगर मैन का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर इस युवक की तलाश कर रही है.

 
 
 
 
 
30 फीट की ऊंचाई पर पुशअप कर रहा युवक

हापुड़ के इस युवक पर कसरत का भूत इस कदर सवार है कि इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है. यह कसरत करने के लिए किसी जिम क्लब या अखाड़े में नहीं गया, बल्कि बीच सड़क पर आकर हवा में करीब 30 फीट की ऊंचाई पर झूलते हुए अपना वर्क आउट कर रहा है.

एनएच-9 पर हादसों को न्योता दे रहा युवक

जानकारी के अनुसार, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 के ऊपर से गुजर रही रेलवे लाइन के पाइपों को पकड़ रखा है. जबकि नीचे से तेज रफ्तार से वाहनों का आवागमन हो रहा है और यह युवक आराम से अपने पुशअप कर रहा है.

वीडियो में रेलवे ट्रैक पर दौड़ता दिख रहा युवक

वहीं दूसरी वीडियो में यही युवा ट्रेन की रफ्तार के साथ-साथ रेलवे ट्रैक पर दौड़ लगा रहा है. युवक की वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ लोग जहां इसकी हिम्मत और हौसले की दाद दे रहे हैं. दूसरी तरफ अपने साथ-साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने पर पुलिस इसकी तलाश में जुट गई है.

ये भी पढ़िए- हिजाब विवाद: डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, अब नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 21 Dec 2025 01:58 PM (IST)
Railway Viral Video Hapur News UP NEWS
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
High Blood Pressure Myths: हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
