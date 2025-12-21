यूपी में 'टाइगर मैन' का तांडव, 30 फीट ऊपर हवा में पुशअप, जांच में जुटी पुलिस, देखें Video

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से टाइगर मैन का एक ऐसा स्टंट वीडियो सामने आया है, जो वाकई हैरान कर देने वाला है. कड़कड़ाती सर्दी में जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं. वहीं हापुड़ का यह टाइगर मैन 8 डिग्री के टैम्प्रेचर में सैंडो बनियान पहनकर वर्कआउट करते समय ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहा है. जिसे देखकर लोग भी डर रहे है.

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर टाइगर मैन का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर इस युवक की तलाश कर रही है.

30 फीट की ऊंचाई पर पुशअप कर रहा युवक

हापुड़ के इस युवक पर कसरत का भूत इस कदर सवार है कि इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है. यह कसरत करने के लिए किसी जिम क्लब या अखाड़े में नहीं गया, बल्कि बीच सड़क पर आकर हवा में करीब 30 फीट की ऊंचाई पर झूलते हुए अपना वर्क आउट कर रहा है.

एनएच-9 पर हादसों को न्योता दे रहा युवक

जानकारी के अनुसार, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 के ऊपर से गुजर रही रेलवे लाइन के पाइपों को पकड़ रखा है. जबकि नीचे से तेज रफ्तार से वाहनों का आवागमन हो रहा है और यह युवक आराम से अपने पुशअप कर रहा है.

वीडियो में रेलवे ट्रैक पर दौड़ता दिख रहा युवक

वहीं दूसरी वीडियो में यही युवा ट्रेन की रफ्तार के साथ-साथ रेलवे ट्रैक पर दौड़ लगा रहा है. युवक की वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ लोग जहां इसकी हिम्मत और हौसले की दाद दे रहे हैं. दूसरी तरफ अपने साथ-साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने पर पुलिस इसकी तलाश में जुट गई है.

