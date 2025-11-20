हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में नाबालिग बेटे ने दोस्तों के साथ की थी पिता की हत्या! दो महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

हापुड़ में नाबालिग बेटे ने दोस्तों के साथ की थी पिता की हत्या! दो महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Hapur News: शोभित के दोस्तों ने किसान तस्वीर सिंह को उसके बेटे द्वारा आत्महत्या किये जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद पिता तस्वीर सिंह इस सूचना पर दौड़ा-दौड़ा खेत पर आया, जहां उसे गोली मार दी थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया. बताया जा रहा है कि बेटा अपने पिता की डांट से क्षुब्ध था, जिसके चलते उसने 20 सितंबर को यह खौफनाक कदम उठाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. घटना के दो महीने बाद पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी बेटे के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि हत्यारा बेटा अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है. 

बेटा गलत संगत में पड़ गया था, जिसे रोकने के लिए पिता आए तो बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. फ़िलहाल आरोपी बेटे को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही ही.

गलत संगत में पड़ गया था शोभित

जानकारी के अनुसार हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के मानक चौक में रहने वाले तस्वीर सिंह खेतीबाड़ी कर अपना और अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहे थे. उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे थे. बताया जा रहा है कि 11 वीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका बेटा शोभित गलत संगत में पड़ गया था. जिसके चलते वह आए दिन अपने बेटे को सुधारने के लिए उसे डांट और फटकारते रहते थे. 

नाबालिग दोस्तों के साथ हत्या का प्लान

एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि दो माह पूर्व 20 सितंबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली की गढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव गोली लगा हुआ मिला है. इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकद्दमा पंजीकृत करते हुए पूरे मामले की जांच-पड़ताल करनी शुरू कर दी. जांच के दौरान सामने आया कि मृतक तस्वीर सिंह के बेटे शोभित ने अपने दो दोस्तों 15 वर्षीय और 16 वर्षीय के साथ मिलकर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.

बेटे की आत्महत्या की दी थी सूचना

एएसपी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि हत्या से पूर्व आरोपी बेटे शोभित के दोस्तों ने किसान तस्वीर सिंह को उसके बेटे द्वारा आत्महत्या किये जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद पिता तस्वीर सिंह इस सूचना पर दौड़ा-दौड़ा खेत पर चला आया, जहां बेटे शोभित और उसके दोनों दोस्तों ने तस्वीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.

आरोपी बेटा अभी भी फरार

घटना के दो माह बीतने के बाद पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी बेटा पुलिस की पकड़ से अभी भी फरार है, जिसे पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार किये जाने का दावा किया है. 

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 20 Nov 2025 11:11 AM (IST)
Tags :
Hapur News Father Murder UP NEWS
