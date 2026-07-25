#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में जयंत चौधरी की पार्टी को बड़ा झटका, 38 पदाधिकारियों ने एक साथ किया इस्तीफे का ऐलान

हापुड़ में जयंत चौधरी की पार्टी को बड़ा झटका, 38 पदाधिकारियों ने एक साथ किया इस्तीफे का ऐलान

UP Politics: निवर्तमान युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी के कैंप कार्यालय पर हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान 38 पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 25 Jul 2026 11:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के भीतर आंतरिक कलह और असंतोष अब सतह पर आ गया है, जहां निवर्तमान युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी के कैंप कार्यालय पर हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान 38 पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया.

आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के चुनाव से पहले इस तरह पदाधिकारियों का इस्तीफा रालोद के लिए बड़ा झटका है. इसके दूरगामी परिणाम पार्टी की चुनावी रणनीति को भी प्रभावित  कर सकते हैं. हालांकि एक दावा ये भी किया जा रहा है इन सभी पर कोई पद नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'इलाहाबाद छात्र आंदोलनों की राजधानी..', प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव

क्या है पूरा मामला ? 

रालोद के युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी ने बताया कि बीते महीने 24 जून को आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में भारी अनुशासनहीनता हुई थी और वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता व गाली-गलौज की गई थी. मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने दोनों पक्षों की बात सुनकर 8 जुलाई को एक नोटिस जारी कर दोषियों से 5 दिन में जवाब मांगा था. 

हालांकि, लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी अनुशासनहीनता करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दशकों से पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने वाले कार्यकर्ता बेहद आहत और निराश हैं. कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने से बचाने और विरोध जताने के लिए ही इन 38 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने और न्याय न मिलने तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग न लेने का कड़ा निर्णय लिया है.

जिलाध्यक्ष ने सभी को नकारा 

वहीं दूसरी ओर, रालोद जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस्तीफा देने वाले अधिकांश लोगों के पास पार्टी में कोई पद ही नहीं है और यह केवल पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है, साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकमान का जो भी फैसला होगा, वह सभी को स्वीकार होगा.

यह भी पढ़ें: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग बुलडोजर से ध्वस्त, 15 छात्रों की हुई थी मौत

Published at : 25 Jul 2026 11:52 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS RLD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: 15 हजार के जूते एक महीने में फटे, उपभोक्ता आयोग ने अब कंपनी को दिया ये आदेश
ग्रेटर नोएडा: 15 हजार के जूते एक महीने में फटे, उपभोक्ता आयोग ने अब कंपनी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: 'मुझे मेरी बहू से बचा लो...', परेशान ससुर ने पुलिस से लगाई गुहार, लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप
बस्ती: 'मुझे मेरी बहू से बचा लो...', परेशान ससुर ने पुलिस से लगाई गुहार, लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में जयंत चौधरी की पार्टी को बड़ा झटका, 38 पदाधिकारियों ने एक साथ किया इस्तीफे का ऐलान
हापुड़ में जयंत चौधरी की पार्टी को बड़ा झटका, 38 पदाधिकारियों ने एक साथ किया इस्तीफे का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘वो ये समझें कि देश का युवा...’, प्रह्लाद जोशी के नए शिक्षा मंत्री बनने पर CJP ने दिया ये रिएक्शन
‘वो ये समझें कि देश का युवा...’, प्रह्लाद जोशी के नए शिक्षा मंत्री बनने पर CJP ने दिया ये रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
इंडिया
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
इंडिया
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget