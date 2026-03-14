हापुड़ के विनोद पाल हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

हापुड़ पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी विनोद पाल की हत्या का खुलासा कर दिया है, हत्याकांड में मृतक के एक साथी युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतक का जला हुआ मोबाइल बरामद किया गया है.

बताया जा रहा है कि मृतक इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी युवक के साथ शराब के नशे में कुकर्म की वारदात को अंजाम देता था और उसे ब्लैकमेल करता था. घटना वाले दिन भी उसने कुकर्म करने की कोशिश की थी, इसी से क्षुब्ध होकर युवक ने विनोद पाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

शोरूम की छत पर मिला था कारोबारी का शव

जानकारी के अनुसार, हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में बछलौता रोड पर इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी विनोद पाल की हत्या हुई थी. विनोद का शव अभय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के गोदाम की छत पर मिला था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. घटना के बाद एसपी ज्ञानंजय सिंह ने स्वेट टीम और बाबूगढ़ थाने की पुलिस के साथ मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और हत्या के खुलासे के लिए टीमों का गठन कर दिया था.

10 घंटे के भीतर पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का आरोपी

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने मृतक कारोबारी विनोद पाल की हत्या के मामले में 10 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छपकौली निवासी ऋतिक को गिरफ्तार किया.

विनोद नशे की हालत में करता था दुष्कर्म- आरोपी

एसपी के मुताबिक, पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ऋतिक और विनोद आपस में एक दूसरे को जानते थे और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम की छत पर बैठकर ड्रिंक करते थे. एसपी के मुताबिक, आरोपी ऋतिक ने पुलिस को बताया कि विनोद शराब के नशे में उसके साथ को कुकर्म की वारदात को अंजाम देता था और यह बात अपने जानने को बताई थी जिससे उसकी छवि धूमिल हो रही थी.

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू किया बरामद

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि, विनोद उसे ब्लैकमेल कर बार-बार वह कुकर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था. इसी से कुपित होकर ऋतिक ने बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी विनोद के साथ पहले शराब पी फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया गया है.