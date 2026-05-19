हापुड़: पेट्रोल पंप पर दबंगई! लाठी-डंडों और पथराव और जमकर तोड़फोड़, घटना CCTV में कैद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस दबिश जारी, जल्द गिरफ्तारी की है उम्मीद.

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंग युवकों ने जमकर तांडव किया. लाठी-डंडों और पत्थरों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और मशीनों में तोड़फोड़ की. यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

इस घटना से पेट्रोल पंप कर्मियों में दहशत का माहौल है. जानकारी के अनुसार, हापुड़ के किठौर रोड स्थित संतोष फिलिंग स्टेशन पर देर रात पेट्रोल डलवाने को लेकर कुछ युवकों का पेट्रोल पंप के सेल्समैन से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने कानून को ताक पर रख दिया.

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सीसीटीवी फुटेज आया सामने

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर अचानक पेट्रोल पंप परिसर में दाखिल होते हैं. उनके हाथों में लाठी-डंडे और भारी पत्थर हैं. आते ही उन्होंने सेल्समैन और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया. जब कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, तो इन उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप की मशीनों पर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया. हमलावरों की इस गुंडागर्दी के कारण पेट्रोल पंप की कीमती मशीनें क्षतिग्रस्त हो गईं. आधी रात को हुए इस अचानक हमले से पेट्रोल पंप कर्मियों में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

पेट्रोल पंप के संचालक अमनवीर नारायण सिंह त्यागी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर हुई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना बेहद गंभीर है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हापुड़ में सरेआम हुई इस वारदात ने एक बार फिर अपराधियों के हौसलों को बयां किया है. अब देखना यह होगा कि सीसीटीवी में साफ दिख रहे इन चेहरों को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है.

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