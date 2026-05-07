हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार 

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां आरोपियों ने प्रॉर्पटी डीलर की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना हापुड़ जनपद के कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है. पुलिस ने बताया कि, कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गुरुवार की सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हालांकि, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित

बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान राशिद के रूप में हुई है, जो अलीपुर के रहने वाले थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह जब राशिद अपने घर से बाहर रामपुर रोड पर साइट पर गया था, तभी हमलावरों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले के बाद लहूलुहान हालत में राशिद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

पुरानी रंजिश में हत्या की बात आई सामने

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, इस हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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