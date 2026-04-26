हापुड़ में जयमाला स्टेज पर बेहोश हुआ दूल्हा, लड़की पक्ष ने किया हंगामा, बारातियों को बनाया बंधक

उत्तर प्रदेश स्थित हापुड़ जनपद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शादी समारोह में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ, जब जयमाला के दौरान दूल्हा अचानक स्टेज पर गिर पड़ा. दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे पक्ष के लोगों पर बीमारी की बात छिपाने का आरोप लगाया, इतना ही नहीं दुल्हन के पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया. हंगामे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, यह मामला हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र का है. यहां गाजियाबाद के विजय नगर से मिंटू नाम के युवक की बारात बुलंदशहर रोड स्थित एक मैरिज होम पहुंची थी. बारात का पहले स्वागत सत्कार हुआ, दूल्हे ने दोस्तों के साथ जमकर डांस किया, लेकिन जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू हुई, दूल्हा अचानक चक्कर खाकर स्टेज पर गिर पड़ा. दूल्हे के गिरते ही शादी में हड़कंप मच गया.

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दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधक

दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हा नशे में था या उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे. दुल्हन ने रोते हुए बताया कि दूल्हे की हालत देखकर वह सहम गई. वहीं, दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया और जमकर हंगामा किया. उनका कहना है कि उनसे दूल्हे की बीमारी की बात छुपाई गई और दहेज में स्कॉर्पियो की भी मांग की गई.

लड़की पक्ष के आरोपों को दूल्हे पक्ष ने किया खारिज

दूसरी तरफ, दूल्हे के पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. दूल्हे के भाई का कहना है कि भारी शोर-शराबे, गर्मी और थकान की वजह से दूल्हे का ब्लड प्रेशर 160 तक पहुंच गया था, जिससे वह बेहोश हुआ. उन्होंने नशे या किसी पुरानी बीमारी की बात को महज एक अफवाह बताया है.

दूल्हे को अस्पताल में कराया गया भर्ती

फिलहाल दूल्हे को गढ़ रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह महज एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई है. बहरहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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