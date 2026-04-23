हापुड़ में खाने की शुद्धता से खिलवाड़, शादी में थूक लगाकर रोटियां सेंक रहा था युवक

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से थूक जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद एक बार फिर खाने की शुद्धता पर सवाल उठने लगे हैं. हापुड़ में एक शख्स के द्वारा थूंक लगाकर रोटियां सेंकी जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस बेहद ही संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है, पुलिस ने वीडियो में दिख रहे शख्स गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, थूक जिहाद यह मामला जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है. बताया जा रहा है कि यहाँ गांव मुक्तेश्वरा में एक शादी समारोह के दौरान खाने की शुद्धता के साथ खिलवाड़ किया गया. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में इस घटिया हरकत के विरोध में गुस्सा है.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर शादी समारोह में खाना पकाने के वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक रोटियों पर थूकते हुए उन्हें तंदूर में सेंकता हुआ नजर आया है. इस वीडियो के सामने आते ही लोगों में रोष फैल गया. पुलिस ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को आनन- फानन में गिरफ्तार कर लिया है.

मामले पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना के संबंध में पुलिस ने बताया है कि जांच में सामने आया है कि आरोपी का नाम नसीमउद्दीन है, जो पड़ोसी जनपद मेरठ के किठौर का निवासी है और यहां मजदूरी के लिए आया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.

यहां पर आपको बताना उचित होगा कि यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब खाने की शुद्धता और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया हो. इससे पूर्व में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला जनपद गाजियाबाद से भी सामने आया था, जहां 'दिल्ली-6' नाम के होटल में रोटी बनाने वाले कारीगर का थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ था.

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