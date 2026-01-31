हापुड़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में शुक्रवार को नाबालिग बच्चे से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने धौलाना थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी तमंचा और दो कारतूस जिंदा व दो खाली खोखे बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में टीम काम्बिंग कर रही थी, तभी आरोपी को एक जगह घेर लिया गया. लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर जबाबी कार्रवाई में उसके गोली लगने से घायल हो गया और उसे काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला ?

सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया कि हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई थी. आदिल पुत्र जाकिर निवासी मोहल्ला मिर्जापुर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी साइंस सिटी थाना धौलाना ने बच्ची को अपने मकान में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. इस पर पुलिस ने आरोपी युवक आदिल के खिलाफ थाने में बीएनएस की धारा 65(1), 137(2), 115(2), 351(3) व 3/4 चार पोक्सो एक्ट एवं 3(2(V) एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया.

आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली

पुलिस आरोपी युवक आदिल की तलाश में धौलाना क्षेत्र के ग्राम पिपलेंडा से भूलगढ़ी जाने वाले रास्ते पर जा रही थी, तभी आरोपी युवक आदिल ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में गोलियां चलाई गई. जिसमें एक गोली दुष्कर्म के आरोपी युवक आदिल के पैर में लगी. इस पर वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया. युवक के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और वैधानिक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है.