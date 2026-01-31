हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

हापुड़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

Hapur News: पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में टीम काम्बिंग कर रही थी, तभी आरोपी को एक जगह घेर लिया गया. लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर जबाबी कार्रवाई में उसके गोली लगने से घायल हो गया.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 31 Jan 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में शुक्रवार को नाबालिग बच्चे से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने धौलाना थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी तमंचा और दो कारतूस जिंदा व दो खाली खोखे बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में टीम काम्बिंग कर रही थी, तभी आरोपी को एक जगह घेर लिया गया. लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर जबाबी कार्रवाई में उसके गोली लगने से घायल हो गया और उसे काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला ?

सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया कि हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई थी. आदिल पुत्र जाकिर निवासी मोहल्ला मिर्जापुर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी साइंस सिटी थाना धौलाना ने बच्ची को अपने मकान में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. इस पर पुलिस ने आरोपी युवक आदिल के खिलाफ थाने में बीएनएस की धारा 65(1), 137(2), 115(2), 351(3) व 3/4 चार पोक्सो एक्ट एवं 3(2(V) एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया.

आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली

पुलिस आरोपी युवक आदिल की तलाश में धौलाना क्षेत्र के ग्राम पिपलेंडा से भूलगढ़ी जाने वाले रास्ते पर जा रही थी, तभी आरोपी युवक आदिल ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में गोलियां चलाई गई. जिसमें एक गोली दुष्कर्म के आरोपी युवक आदिल के पैर में लगी. इस पर वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया. युवक के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और वैधानिक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. 

और पढ़ें
Published at : 31 Jan 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Police Encounter Hapur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही हाफ एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Deputy CM Oath: Sunetra Pawar के Deputy CM बनने की खबर पर Sharad Pawar का बड़ा बयान
Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही हाफ एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
यूटिलिटी
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
लाइफस्टाइल
आम आदमी भी दिख सकता है रॉयल, बस अपनाएं कम बजट में ये 5 आदतें
आम आदमी भी दिख सकता है रॉयल, बस अपनाएं कम बजट में ये 5 आदतें
ट्रेंडिंग
अरबों की संपत्ति, फिर भी फटा मोजा? अरबपति विटालिक बुटेरिन की तस्वीर वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
अरबों की संपत्ति, फिर भी फटा मोजा? अरबपति विटालिक बुटेरिन की तस्वीर वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget