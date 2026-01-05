हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ट्रक से बिखरी चांदी, लोगों में लूटने की मची होड़

हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ट्रक से बिखरी चांदी, लोगों में लूटने की मची होड़

Hapur News: यूपी के हापुड़ में दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक से चांदी बिखरने पर लोगों में लूट मच गई. महिलाओं से लेकर पुरुष हाईवे पर हाथों में सफेद धातु लिए नजर आए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 11:00 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ट्रक से हाईवे पर चांदी बिखरने की घटना सामने आई. चांदी बिखरने के बाद उसे लूटने के लिए लोग पूरी जी-जान से जुटे हुए दिखाई दिए हैं. लोगों के चांदी लूटने का वीडियो भी सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

सफेद धातु को हाईवे पर अपने हाथों में इकठ्ठा कर लोग बता रहे हैं कि यह चांदी हैं और चलते हुए किसी ट्रक से गिरी है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफी संख्या में लोग हाईवे पर बैठे हुए हैं और अपने हाथों से सफेद धातु को बटोर रहे हैं. 

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ट्रक से बिखरी चांदी

बताया जा रहा है कि सोमवार(5 जनवरी) की सुबह एक ट्रक गढ़मुक्तेश्वर की ओर से आ रहा था, जो ततारपुर बाईपास पर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर होते हुए दिल्ली की ओर जा रहा था. इसी ट्रक में से कुछ धातु हाईवे पर गिर गई, जब लोगों ने सफेद धातु को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तो चलती बसों में से उतर-उतर कर आ गए. 

इस बीच महिलाओं और पुरूषों ने चांदी को सड़क से बटोरना शुरू कर दिया. जिसने जितनी मेहनत की, उसके हाथ में उतनी ही सफेद धातु आई. अब यह सफेद धातु चांदी है भी या नहीं, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा. लेकिन जल्दी-जल्दी लोग इस धातु को बटोरकर नौ-दो ग्यारह हो गए. हालांकि यह मामला अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है.

लोगों में मची लूटने की होड़

ट्रक से सफेद धातु की खबर जैसे-जैसे लोगों की लग रही थी. वैसे ही वे हाईवे से चांदी लूटने के लिए दौड़ पड़े. देखते ही देखते काफी संख्या में भीड़ हाईवे पर इकट्ठा होना शुरू हो गई. आस-पास के लोग भी खबर मिलने के बाद तुरंत हाईवे की ओर दौड़ना शुरू हुए. फिलहाल इस घटना की सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. चांदी लूटने के लिए लोगों में भारी उत्साह पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 05 Jan 2026 11:00 PM (IST)
