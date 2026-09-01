यूपी: ट्रैक्टर तेज चलाने से मना करने पर हत्या, आरोपी पर कार्रवाई की मांग

हापुड़ में खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं, यहां अवैध मिट्टी से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली को आबादी में धीरे चलाने की नसीहत देना एक किसान को इतना भारी पड़ा. बताया गया कि चालक ने सीधे किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, गंभीर रूप से घायल किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हालांकि, पुलिस इसे महज हादसा बता रही है, जबकि स्थानीय रहवासियों ने इसे मर्डर बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं.

जानकारी के अनुसार, यह घटना हाफिजपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव की है. बताया गया कि सोमवार की देर रात सतीश (45) अपने घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान जंगल से अवैध खनन कर मिट्टी लादकर ले जा रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से गुजरी. आबादी में तेज गति देखकर सतीश ने चालक को टोका, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

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घायल किसान ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आगबबूला चालक ने सतीश पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और रौंदते हुए मौके से भाग निकला. ग्रामीणों ने आनन-फानन में सतीश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक सतीश की मां ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन मासूम बच्चों को बिलखता छोड़ गया है.

ग्रामीणों आरोपी को पुलिस के हवाले किया

वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जब ट्रैक्टर का पीछा किया, तो आरोपी चालक घबराहट में आगे जाकर घूंघराला गांव के पास ट्रैक्टर पलट जाने से खुद भी घायल हो गया. ग्रामीणों ने पीछे आ रही दूसरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और उसके चालक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि घूंघराला गांव में कलीम नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर पलटने की सूचना पर पुलिस गई थी. जांच में सामने आया कि महमूदपुर में सतीश नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी बाद में मौत हो गई. कलीम भी घायल है. ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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