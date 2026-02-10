हापुड़ में भाईचारे की तस्वीर, मुस्लिम लड़कों ने हिंदू युवक की अर्थी को दिया कंधा

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है. यहां मुस्लिम आबादी के बीच रह रहे एक हिन्दू परिवार के युवक ‘अर्जुन’ की रेल हादसे में दुःखद मृत्यु होने के बाद मुस्लिम युवकों ने न सिर्फ उसकी अर्थी को कंधा दिया, बल्कि हिन्दू रीति-रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार भी कराया. बताया जा रहा है कि अर्जुन उस इलाके में अकेला परिवार था. लेकिन कभी भी उसे अलग होने का एहसास नहीं दिया.

मुस्लिम समुदाय द्वारा इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है. लोगों ने इसे सच्चा हिन्दुस्तान बताया. और सभी से इसी तरह मिलजुलकर रहने की अपील की.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के अनुसार हापुड़ के देहात थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला कोटला सादात मुस्लिम बाहुल्य आबादी का इलाका है. यहां एक हिन्दू परिवार इस इलाके में रह रहा है. बताया जा रहा है कि बीते दो दिन पूर्व यहां रहने वाले हिन्दू परिवार के युवक ‘अर्जुन’ की रेल हादसे में दुःखद मृत्यु हो गई थी. अर्जुन की मौत के बाद परिवार जब दुःखी था और शोक मना रहा था, तब ऐसे में यहां मुस्लिम परिवार के लोग अर्जुन के परिवारीजनों को ढ़ांढस बंधा रहे थे.

मुस्लिम परिवार के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ अंतिम संस्कार के दौरान अर्जुन के शव को कंधा दिया, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कराया. अर्जुन को कंधा देते हुए की वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है. जिसके बाद लोग इसे मानवता की मिसाल बताते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता की सराहना कर रहे हैं.

परिवार को अलग महसूस होने नहीं देंगे

स्थानीय निवासी नसीम अहमद ने बताया कि ये परिवार हमारे साथ रह रहा था, आज इनके साथ कोई नहीं तो हम सबका फर्ज है कि इनका साथ दें. कभी भी अलग होने का एह्सास न होने दिया.