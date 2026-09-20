'हामिद अंसारी जब मुंह खोलते हैं...' पूर्व उपराष्ट्रपति पर भड़के बीजेपी नेता

लखनऊ में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से नहीं, बल्कि ऐसे बयानों से खतरा है. दिनेश ने कांग्रेस से भी स्पष्ट करने को कहा कि वह अंसारी के बयान से कितनी सहमत है.

अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब भी पूर्व उपराष्ट्रपति बोलते हैं तो वह देश को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं. उन्होंने अंसारी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वह पहले भी देश में मुसलमानों के असुरक्षित होने की बात कह चुके हैं. सिंह ने कहा कि अंसारी आज भी भारत में रह रहे हैं और उन्हें देश की स्थिति पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए.

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कांग्रेस से मांगा जवाब, बोले- राहुुल गांधी से कोचिंग ले रहे

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अंसारी के बयान पर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए अंसारी पर तंज कसा और कहा कि ऐसा लगता है कि वह राहुल गांधी से ‘कोचिंग’ ले रहे हैं. दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अंसारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह देश में किस तरह का खतरा देख रहे हैं.

हामिद अंसारी ने क्या कहा था?

हामिद अंसारी ने बीते 18 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे ए.जी. नूरानी मेमोरियल लेक्चर में संविधान विशेषज्ञ और लेखक ए.जी. नूरानी की किताब The RSS: A Menace to India का जिक्र किया. उन्होंने किताब की प्रस्तावना में दर्ज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक टिप्पणी का हवाला दिया. अंसारी के मुताबिक, नेहरू ने कहा था कि भारत के लिए असली खतरा कम्युनिज्म नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है.

नागरिक राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता पर चिंता

अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे रुझान और तौर-तरीके सामने आए हैं, जो नागरिक राष्ट्रवाद की स्थापित अवधारणा को चुनौती देते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे धार्मिक पहचान के आधार पर नागरिकों के बीच अंतर करने और असुरक्षा का माहौल पैदा होने का खतरा है.

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