गोंडाः CEC के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग

वोट चोरी और एसआईआर में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. गोंडा में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सैकड़ो की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई है. हालांकि, इस दौरान पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और झड़प भी हुई है. कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमा कश्यप ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की.

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ज्ञानेश कुमार के बल पर बीजेपी बना रही सरकार- कांग्रेस

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने बताया कि बीजेपी ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर ही. आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में सीईसी ज्ञानेश कुमार के बल पर सरकार बनाया है. साथ ही यह भी दावा किया है कि जिंदा लोगों के नाम काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब जंतर मंतर में धरने पर बैठे थे, तब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. प्रियंका गांधी को पुलिस ने घसीटने का काम किया है.

पुलिस पर प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार का आरोप

वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य राम कश्यप ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम किया जा रहा है, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं. आपको बता दें कि कथित वोट चोरी और एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप को लेकर विपक्ष लगातार देशभर में प्रदर्शन कर रहा है.

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