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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'न सरकार की कृपा है, न मेरी अनुकंपा...' लखनऊ में CM योगी का बड़ा बयान

'न सरकार की कृपा है, न मेरी अनुकंपा...' लखनऊ में CM योगी का बड़ा बयान

नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज जो नियुक्ति-पत्र आपको प्राप्त हो रहा है, यह न सरकार की कृपा है, न मेरी अनुकंपा है, बल्कि यह आपके पसीने का परिश्रम है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 08 Oct 2026 08:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 470 खेल प्रतिभाओं को नियुक्ति-पत्र किया. इस दौरान सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों से पूछा कि "आपकी जो नियुक्ति हुई है क्या उसके लिए किसी ने आपसे पैसा मांगा है? या आपको कहीं से सिफारिश कराने की आवश्यकता पड़ी?" सीएम योगी ने अभ्यर्थियों से कहा, "आज जो नियुक्ति-पत्र आपको प्राप्त हो रहा है, यह न सरकार की कृपा है, न मेरी अनुकंपा है, बल्कि यह आपके पसीने का परिश्रम है."

दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 470 खेल प्रतिभाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण के लिए लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन कहा, "मुझे दुख होता है कि हमारे आज के युवा घण्टो रील में बर्बाद करते हैं. याद रखना,रील में लाइक्स मिलते हैं, लेकिन खेल के मैदान में आपको लाइफ मिलती है, एक नई लाइफ वही जो आपको यहां इस नियुक्तिपत्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है."

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आपको तय करना है लाइक्स चाहिए या लाइफ- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आपको तय करना है कि आपको लाइक्स चाहिए, या जीवन की वास्तविक लाइफ चाहिए. आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 470 खेल प्रतिभाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

'वर्तमान सरकार खिलाड़ियों को करती है प्रोत्साहित'

सीएम योगी ने कहा कि एक समय भारत की गिनती राष्ट्रमंडल खेल घोटालों को लेकर  होती थी. आज वर्तमान सरकार अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है तो राष्ट्र के लिए मेडल लेकर आते हैं.

सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि "यूपी के अंदर पहले 'प्रदेश डुबाऊ एलायंस' था, ये एलायंस प्रदेश के अंदर नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा करता था और आपकी नौकरी पर डकैती डालता था. ये नौकरी आपको कभी न मिलती क्योंकि उसमें दो ही S थे, या तो सैफई या फिर सिफारिश."

सीएम योगी ने बताई NDA की नई परिभाषा

उन्होंने कहा कि अब ये एनडीए की सरकार है,यानी "नौकरी देंगे एलायंस" की सरकार है, ये आपके बीच मे आई है. सीएम योगी ने कहा, "यूपी पहले हर दिन मर्डर के लिए फेमस होता था, लेकिन आज अपने कुशल खिलाड़ियों के मेडल से हो रहा है,अंतर आप देख सकते हैं, मर्डर और मेडल में,एक पहचान डुबाता है,एक पहचान दिलाता है."

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:07 PM (IST)
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